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Je to bez ANO svobodnější? Nejzajímavější souboje se odehrály mezi ODS a progresivisty

Zbyněk Petráček
Názor   15:00
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Starostové hodnotí výsledky voleb | foto: iDNES.tv

Hnutí ANO dostalo výprask. To se říkalo už před týdnem, po obecních volbách, a platilo to hlavně pro Prahu a Brno. Po druhém kole senátních voleb to ale platí pro celou republiku, respektive tu její třetinu, kde se hlasovalo.

Je to klasické „vyvažování“. Když před rokem pomohli voliči Andreji Babišovi k ovládnutí Sněmovny, nyní pomohli opozici k posílení v Senátu. Ale zásadní závěry z toho zatím nedělejme.

ANO prohrálo s „kartelem“ i progresivisty

Není to ani 48 hodin, kdy jsme zveřejnili text o senátních duelech druhého kola z pohledu táborového fandění. Přibližoval obvody, kde ANO soupeří s kandidátem progresivistů (STAN, TOP 09 a příbuzné party), s kandidátem „polistopadového kartelu“, jak říkává Babiš (ODS, lidovci), respektive kde se „kartel“ utká se zástupcem progresivistů. A také možné „domácí zabíjačky“, kde spolu bojují dvě více či méně blízké party.

Máte radost z výsledku senátních voleb?

Jak to vypadá teď, se znalostí výsledků? Lze to zjednodušeně říci i takhle. ANO prohrálo, ať už se utkalo s „kartelem“ nebo s progresivisty. Tu první variantu dokládají obvody Pelhřimov, Přerov, Ostrava a Uherské Hradiště. Tu druhou, porážku od STAN či obecně progresivistů, obvody Cheb, Plzeň, Příbram, Louny, Kolín, Znojmo, Olomouc (nyní úředně Litovel) a Karviná. Už z toho výčtu plyne, že hlavním vítězem je STAN a jeho spojenci.

Za zvláštní zmínku stojí Cheb a vítězství senátora Plevného (STAN) nad manažerkou Sandrou Tsoukernik (ANO). Nebo Plzeň a úspěch generála Řehky (STAN) nad náměstkyní primátora Kantorovou (ANO). ANO neuspělo ani v Přerově, Uherském Hradišti, Ostravě a v Karviné, ač právě tam mohlo spoléhat na populární starostku Orlové Brzyszkowskou.

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Všichni se proti nám spikli, říkává v takových situacích Andrej Babiš. Ale tak už to u nás v senátních volbách chodí. Byly doby, kdy se ve druhém kole voleb zase „všichni spikli“ proti kandidátům ODS.

Nejvyrovnanější souboj byl na Kladně

Toto se dalo více či méně očekávat. I proto se zajímavější souboje odehrály mezi kandidáty „polistopadového kartelu“ (hlavně ODS) a progresivistů (hlavně STAN). V Praze je vyhrávali ti druzí. Na pátém obvodu senátor Václav Láska (SEN 21) nad soupeřem z ODS. Na devátém obvodu David Smoljak (STAN). K tomu poznamenejme, že operní pěvkyně Dagmar Pecková (ODS) si proti němu ani neškrtla.

Ale pozor. Mimo Prahu vyhrávali tytéž souboje občanští demokraté. Na Kladně, což byl snad nejvyrovnanější souboj druhého kola, ředitel školy Paták (ODS) těsně vyhrál nad senátorkou Šípovou (Piráti). V Hradci Králové pokračovatelka klavírního rodu Petrofů (ODS) porazila bývalého ministra Martina Dvořáka (STAN). A ve Zlíně poradce Goláň (ODS) jasně porazil poradce Mitáčka (STAN).

Co se týče „domácích zabíjaček“, ukázalo se, že ta v Praze 1 byla jen zdánlivá. Ve skutečnosti vyhrál spisovatel Padevět (STAN) nad starostou Prahy 7 Čižinským (Praha sobě) zcela suverénně.

Když cílem je neúspěch soupeře

A širší poselství druhého kola voleb do Senátu? Už bylo řečeno, že jsme viděli další oslabení hnutí ANO a další posílení hnutí STAN.

Ale jeden společenský rys voleb i předvolebních kampaní se nezměnil. A sice vzájemná zášť a netolerance obou hlavních táborů. Krystalickou ukázku poskytl po začátku voleb v Hradci Králové Matěj Ondřej Havel, předseda TOP 09.

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„V první řadě jsem spokojený,“ řekl přímo u volební urny, „že se do druhého kola senátních voleb na Hradecku nedostal kandidát za hnutí ANO, to jsme si jako celá opozice vytkli za cíl. V Hradci je teď volba svobodnější.“

Již tradičně potvrdil, že prvotním cílem politických stran nebývá ani tak vlastní úspěch, ale neúspěch soupeře. Jako v Německu, kde v poměrech „protipožární zdi“ jde hlavně o to, aby neuspěla AfD, a vše ostatní je jen podružné. A myslel vážně, že bez kandidáta ANO je volba svobodnější? Zřejmě to myslel tak, že se nemusí rozhodovat pro podporu někoho, kdo se mu sám o sobě nelíbí. Ale pro dost lidí to vyznívá tak, že bez účasti kandidátů ANO by byly svobodnější volby jako takové. Co by ale říkal v obvodech, kde ODS či STAN porazili právě kandidáta ANO?

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Názor

Je to bez ANO svobodnější? Nejzajímavější souboje se odehrály mezi ODS a progresivisty

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