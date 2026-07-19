Senioři a AI? Žádné strachy, tato generace může z technologie vytěžit nejvíc

Když se řekne „senioři a moderní technologie“, většina z nás si představí bezradnost starších lidí nad obrazovkou počítače či mobilu, zapomenutá hesla a telefonáty vnoučatům s prosbou o pomoc. Globální průzkum EY Understanding Older Generations’ Adoption of AI, kterého se zúčastnilo 2 515 lidí ve věku 60 až 85 let v 16 zemích světa, ale tento stereotyp vyvrací. A česká data jdou ještě dál.
Dovolím si proto tezi, která může znít provokativně: umělá inteligence není pro starší generaci další technologickou bariérou. Je to naopak nástroj, který tyto bariéry boří – a pro mnoho seniorů představuje interaktivní digitální technologii, která „konečně“ mluví jejich jazykem.
Člověk může požádat asistenta, aby mu krok za krokem poradil, jak si má nastavit wi-fi.
Začněme čísly. Jen 24 procent starších dospělých se v průzkumu označilo za dobře obeznámené s AI, přesto zhruba šest z deseti hodnotí její budoucí dopad na vlastní život pozitivně a pouhých 15 procent nemá zájem se o ní dozvědět více. To není obrázek generace, která se nové technologii vyhýbá – to je obrázek generace, která je zvědavá a chce se učit. Ostatně jak v průzkumu trefně poznamenal profesor Takashi Maeno z univerzity Keió: dnešní senioři zažili přechod z analogového do digitálního světa. Na změny jsou tak vlastně zvyklí víc než kdokoli jiný.
Česko má přitom výchozí pozici o trochu lepší než většina Evropy. Základní digitální dovednosti má u nás 60 procent obyvatel, zatímco unijní průměr činí 54 procent. Chytrý telefon vlastní dvě třetiny lidí ve věku 65 až 74 let a podíl seniorů s internetem v mobilu se od roku 2020 více než zdvojnásobil. První tuzemská šetření mezi lidmi nad 60 let dokonce naznačují, že umělou inteligenci už vyzkoušela více než polovina z nich.
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Čeští senioři tedy nestojí na startovní čáře – už dávno běží. A tím také podporují náš předpoklad, že AI je pro starší generaci řešením, nikoli problémem. AI je totiž šampionem ve schopnosti přizpůsobovat se člověku, a ne jak to bylo u mnoha jiných technologií, které se naopak člověk musel naučit. Ty po uživatelích chtěly, aby se učili jejich řeči: klikat na správné ikony, pamatovat si hesla, orientovat se v menu, rozlišovat soubory a složky. Kdo to nezvládl, ten zůstal před branami digitálního světa.
Robote, poraď!
Generativní AI tuto logiku obrací. Stačí se zeptat – hlasem, vlastními slovy, klidně s překlepy. Člověk, který nikdy nepochopil, jak nastavit wi-fi, dnes může požádat asistenta, aby mu krok za krokem poradil. Místo studování návodů vede rozhovor. Bariéra, kterou desítky let představovalo samotné ovládání počítače, se rozpouští v obyčejné konverzaci.
Průzkum zároveň ukazuje, kde má podpora největší smysl. Zaměstnaní senioři používají AI třikrát častěji než ti v důchodu – práce je zkrátka přirozenou vstupní branou k technologiím. Právě lidé, kteří odešli z pracovního trhu ještě před nástupem generativní AI, by proto měli být prioritou vzdělávacích programů. A pozornost si zaslouží i genderový rozdíl: AI nikdy nepoužilo 31 procent žen oproti 20 procentům mužů. Pokud chceme, aby přínosy nové technologie nebyly výsadou jen části populace, musíme cílit právě sem.
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Data o spokojenosti přitom mluví jasně. Senioři podle našeho průzkumu využívají AI nejčastěji ke vzdělávání, péči o zdraví a cestování – tedy přesně v oblastech, které přímo zvyšují kvalitu života a soběstačnost. A jejich zkušenosti jsou převážně pozitivní: u učení a kreativních činností hlásí spokojenost přes 80 procent uživatelů. Technologie, která bývala zdrojem frustrace, se stává společníkem.
Lákavé zjednodušení života, jaké může umělá inteligence lidem přinést, má ovšem i svou stinnou stránku, jejíž dopad je s věkem ještě nebezpečnější. Téměř polovina českých seniorů si výstupy AI nijak neověřuje, zatímco u lidí do třiceti let je to jen sedm procent. Pouze 41 procent respondentů globálního průzkumu ví, že AI může přebírat předsudky z dat, a jen 28 procent tuší, že si umí vymýšlet.
V době deepfake videí a sofistikovaných online podvodů je to mezera, kterou nesmíme ignorovat. Největší bariérou adopce přitom zůstává obava o osobní data – uvádí ji 41 procent dotázaných. Senioři tedy intuitivně cítí, kde je třeba opatrnosti; potřebují však praktické dovednosti, jak ji proměnit v kritický úsudek.
Senioři vytěží nejvíc
Recept naštěstí existuje. Senioři sami říkají, jak se chtějí učit: 44 procent preferuje srozumitelné průvodce vlastním tempem, třetina online kurzy přímo od poskytovatelů AI. A dobré příklady už v Česku máme – Česká asociace umělé inteligence s Univerzitou Palackého vydala bezplatnou příručku o rizicích AI pro seniory, do osvěty se zapojují knihovny i univerzity třetího věku. Míč je nyní na straně technologických firem, vzdělávacích institucí i neziskového sektoru – a koneckonců i rodin. Vysvětlovat, ukazovat, trénovat zdravou nedůvěru.
Pokud to zvládneme, čeká nás pozoruhodný paradox: generace, kterou digitální revoluce dlouho nechávala stranou, může z té současné, té s umělou inteligencí, vytěžit relativně nejvíc. Ne proto, že by se senioři museli technologiím přizpůsobit. Ale proto, že se technologie konečně přizpůsobily jim.
Autor je vedoucí partner poradenství v oblasti lidských zdrojů, EY Česká republika.