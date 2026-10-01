Vzpoura seniorů: kvalitu služeb hodnoťme, podvody nahlašujme. A hlavně se ozvěme volebně

Zdravotnictví je na nebezpečném scestí – s takovým růstem počtu seniorů se jaksi nepočítalo. Ministra Adama Vojtěcha jsme potřebovali jako sůl – není ani senior, ani MUDr., ale je skvělý znalec obludných omylů v organizaci zdravotního systému. Ba i přečinů, k čemuž se titul JUDr. hodí. A jelikož dostupnost a kvalita péče kolísají od známek 1++ až ke 4-, přejme mu dlouhé roky v úřadu: nechť zkoumá zrakem jestřábím a měří metrem neúplatným.
Toto jsou ale volby hlavně do obecních zastupitelstev. Senioři by měli volit podle klíče: kteří kandidáti to s naším zdravím, klidem a pohodou myslí upřímně? Kdo navrhuje, aby byl v každé vsi praktický lékař a v každém městečku poliklinika, soustředící základní ambulance + rehabilitace?
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Společná zařízení lépe spolupracují a jsou dostupnější. I elektronizace zdravotnictví funguje jen tam, kde je vše „pod jednou střechou/hlavičkou“. Chaotickou dezorganizací zdravotnického vzdělávání vzniklo mnoho nejužších specialistů, takže chybí koordinace. Zato tělo je komplexní – přinášejme aktuální nálezy všech oborů a užívaných léků a všem je vnucujme! Dlouholeté úsilí degradovat obory praktického lékaře a široce zaměřených internistů vedlo k tomu, že leckde už jde o „chráněné druhy“. Přitom je potřebujeme všichni – a znají nás nejdůvěrněji.
Žádejme rozšiřování ambulantně-rehabilitační péče, do nemocnic uléhejme střídmě a nakrátko – neodůvodněné delší hospitalizace jsou podezřelé, mohou škodit. Nemůžeme najít doktora? Pišme pojišťovně, obci, ministerstvu zdravotnictví, ombudsmanovi.
Dále volme ty, kdo chtějí zkvalitnit sociální služby – nikdo nemládne a jednou je můžeme potřebovat, abychom to zvládli u sebe doma. Volme i ty, kdo prosazují stavbu domovů pro seniory. Tato zařízení bývají krásná, jen pozor – dle absurdního zákona už nemusí mít vlastního lékaře (starší domovy si lékaře drží – žádejme je všude). Kvalitu zdravotních i sociálních služeb hodnoťme!
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Diskriminace je nejzřejmější v oblasti superdigitalizace všeho. Od jinošství do hlubokého stáří přitom narůstá počet různě postižených osob, které příval nedokážou zvládnout (celkem jde o 1,5 až 2 miliony dospělých). Bublina praskne poté, co dojde k stamiliardovým podvodům. Hlavně nedopusťme, abychom byli podváděni my. Podvody nahlašujme, na diskriminaci mediálně upozorňujme a stěžujme si – kolektivně a co nejvýše. A hlavně volebně! Kdo myslí, že na nás už nesejde, ať myslí na vnoučata. Je to paradoxní: do průšvihů, které mohou nastat, jsou totiž stárnoucí i nejmladší zavlékáni stejnou měrou.
Autor je gerontopsychiatr a publicista