Dědeček s babičkou ne a ne chřadnout

Na padesát tipuju i dlouhovlásku, co mě tam má na starosti. Občas si i trochu povídáme. Překvapilo mne, když zmínila, že má ještě nejen rodiče, ale i prarodiče. Babičce je třiadevadesát a pořád si prý stěžuje, že jí důchod nezvyšují dost. Přitom v důchodu je od pětapadesáti, poznamenala vystudovaná ekonomka.

Přistihla jsem se, že mne babička trochu pohoršuje. Není to nefér, být skoro čtyřicet let v důchodu? Třeba jeden kamarád je o tom přesvědčen. O své tchyni mluví už dvacet let jako o té staré čarodějnici, která má v Plzni vilu, ale ne a ne ji prodat a o peníze se podělit, a to i když ví, jak vysoký platí její potomci v Praze nájem. Čekání na dědictví se mu zdá fakt dlouhé.

Dlouhé se musí zdát i dceři pana P., kterému je sedmadevadesát. Vilku, tentokrát v Praze, na ni vdovec přepsal už před čtvrt stoletím, ale zatím jí k ničemu není. Prý by měl otec aspoň platit nájem. Jenže on nejenže nechce platit nájem, nechce ani chřadnout. Klidně si jezdí po světě a loni vyhrál v tenisovém turnaji „devadesát plus“ druhé místo. Trochu ho zklamalo. A ještě víc ho zklamalo, že se letos kvůli hloupé zlomenině na lyžích nedokáže přimět k tradiční túře, kterou podnikají s kamarády pravidelně v Brdech.

Asi bych to měl na tomhle světě už zapíchnout, řekl si sebekriticky, a protože je mužem činu, konal. Vyšel do podkroví, při zimě těsně pod nulou otevřel všechna okna a snědl celé balení stilnoxu, co si šetřil právě pro takovou příležitost. Soused ho navštívil teprve nedávno, kdy už svítilo jarní sluníčko a jak tak klábosili u kafe, došlo i na tu příhodu. Spal jsem dva dny, ale probudil jsem se celkem svěží, přiznal neúspěch starý muž. A víš co? Já nedostal ani ten blbej zápal plic…

Pak někomu vyčítejte, že neví, kdy odejít. Vždyť on ani nemá jak! Nedávno napsal kdosi do novin dopis, v němž si stěžuje na to, co nazývá absurditou. Člověk může rozhodovat o cizím životě, rozuměj, o tom, jestli se narodí nebo nenarodí dítě, ale o vlastním konci rozhodovat nemůže. O eutanazii se teď mluví v parlamentu, ale podle předběžného průzkumu mezi poslanci a senátory se nezdá, že by dostala zelenou.

Začínám se o tyhle věci zajímat víc, než jsem se zajímala dřív, což bude nejspíš věkem. Nerada bych byla na obtíž neúměrně dlouho. Do penze jsem sice šla poměrně pozdě, a vlastně pořád ještě sem tam přispívám do státního rozpočtu nějakými daněmi, byť malými, jenže to nemusí být napořád. A medicína s tím prodlužováním života nepřestane a nepřestane. Co pak?