Slib splněn. Vláda vrací důstojnost i peníze seniorům a seniorkám

Ergo kladívko, méně často se stává, že někdo konkrétní problém skutečně vyřeší. Návrh novely, který podala ministryně financí Alena Schillerová společně s místopředsedou Poslanecké sněmovny Patrikem Nacherem, je příkladem toho, jak má vypadat praktická a rychlá pomoc.
Vím, že když dnes publicista někoho pochválí, tak je málem ukřižován za to, že nešíří špatnou náladu a věčně všechno nekritizuje, ale já to risknu. Takže pěkně popořádku.
Situace ve třetím penzijním pilíři byla a je pro nemalou část starobních důchodců a důchodkyň (těch je dnes v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ještě více) nejen nepřehledná, ale především i nespravedlivá.
Obrali seniory a ještě se jim vysmáli
Po změnách přijatých pravostředovou vládou Petra Fialy přišli naši senioři o státní příspěvky, jelikož mnozí z nich nesplnili zákonnou podmínku minimální doby spoření (pět let u starších smluv, deset let u novějších). Dostali tak na výběr mezi dvěma nevýhodnými variantami: pokračovat bez podpory státu, nebo smlouvu ukončit a vracet dříve připsané příspěvky. Smutná zajímavost – přibližně stovka lidí dokonce odcházela se ztrátou části vlastních úspor. To se pak vyplatí spořit na důchod, že? Nicméně horší než ztráta pár tisícovek je ztráta důvěry v náš stát.
Snad nebudeme znít přespříliš pateticky, ale to je přesně ten moment, kdy se pozná rozdíl mezi technokratickým přístupem a politikou s lidským rozměrem. Hnutí ANO 2011 se rozhodlo zasáhnout.
Novela přináší jasné řešení: všichni klienti, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření či penzijním připojištění před koncem roku 2023 a již mají přiznaný starobní důchod, budou moci spoření ukončit bez jakékoli sankce – bez ohledu na to, zda splnili minimální dobu spoření. Týká se to zhruba 150 000 lidí. To není málo. To je 150 000 lidských osudů, především lidí ze střední vrstvy, která je solí naší země. Jak také s oblibou říkávají politici napříč spektrem. Proč střední třída? Chudí a lidé v exekucích zpravidla na penzijní připojištění nemají co ukládat a naopak pro bohaté těch pár tisícovek není nijak atraktivní.
Kompenzace, která státní rozpočet vyjde přibližně na šedesát milionů korun, není v kontextu veřejných financí dramatická částka, pro konkrétní seniory a seniorky (naše rodiče či prarodiče) však znamená zásadní rozdíl. A hlavně návrat důvěry v náš sociální stát.
Obecnější poučení
Veřejné finance nejsou jen o číslech v tabulkách. Jsou především o důvěře. A právě ta je klíčová zejména u dlouhodobých spořicích produktů, jako je třetí penzijní pilíř. Pokud stát mění pravidla, měl by zároveň nést odpovědnost za jejich dopady.
Výše citovaný vládní krok jasně ukazuje, že politika může být nejen ideologická, ale i praktická a konkrétní. A že sliby dané seniorům nemusí zůstat jen předvolební rétorikou, ale mohou se proměnit v legislativní realitu.
Možno konstatovat, že jde o rozumnou investici do obnovení důvěry spořících občanů ve férové jednání státu vůči nim a do obnovení důvěry klientů ve třetí penzijní pilíř.
Samozřejmě toto ještě není skutečná důchodová reforma, na tu si budeme muset ještě chvíli počkat. Tohle bylo jen opravení kiksu minulé „fialovo-jurečkovo-rakušanovy“ vlády. Nicméně to je každému, kdo jen trošku bedlivě sleduje veřejné dění, snad jasné.