Seriál Zakázané technologie pokračuje aneb Kdyby se vývoj termonukleární energetiky řádně podporoval…

Ondřej Neff
Poslední slovo   20:00
Za tři dny, tedy ve čtvrtek 23. dubna, budu vzpomínat na den, kdy poprvé vyšel deník Neviditelný pes. Vychází tedy třicet let, z toho dvacet pod střechou Lidových novin. Nebudu výročí rozmazávat. Nejsem vzpomínač a o jeho vzniku se zmiňuju jen proto, že souvisí s tématem.

Ondřej Neff

V té době, tedy v polovině devadesátek, jsem pro sci-fi měsíčník Ikarie psal seriál Zakázané technologie. Vymýšlel jsem si rozmanité fantastické vynálezy a popisoval procesy, které vedou k jejich zákazům. Byla to ode mne hořká ironie. Dlouhodobě jsem trpce vnímal iracionální celosvětové tažení proti jaderné energetice a soustavné odsouvání vývoje termonukleární fúze na vedlejší kolej. A to byly tenkrát idylické poměry.

Bylo krátce po pádu železné opony. Svět snil o konci dějin a Rusko mělo pozvánku do NATO. Čína byla hodná a učila se vyrábět trička a všichni jsme se měli den ode dne lépe a lépe. Ale i tak mě žralo, že jde jaderná energetika do kytek a kosmonautika taky klouže z kopce, takže nějaké habitaty na Měsíci se definitivně přesouvají ze složky „projekt“ do složky „fantazírování“. Z hořkosti jsem psal Zakázané technologie.

Hodně smíšené pocity. Navzdory tomu, že v Maďarsku to dopadlo dobře

V Ikarii si je četl mladý grafik firmy Eunet. Jmenoval se Tom Vild. Spojil se se mnou a z jeho popudu Neviditelný pes vznikl, tehdy v péči zmíněného Eunetu. Byly tam tenkrát prý řeči, ale šéf Eunetu je odbyl slovy „ono ho to za čtrnáct dní, za tři neděle přestane bavit“. Pak si zvykli a Neviditelný pes je tu dodnes.

Zakázané technologie taky. Nemusím žádný seriál psát, píše ho sám život. Internet kupodivu odolal. Nesplnilo se přání paní Věry Pohlové, která v deníku Metro ze 17. září 1999 publikovala nesmrtelnou větu „já bych všechny ty internety a počítače zakázala“. Svět by byl určitě klidnější místo, kdyby se její přání splnilo. O klid se starají mnozí další.

Do mého seriálu spadá i zákaz velkých datových center, k němuž přikročili zákonodárci státu Maine jako prvního státu americké Unie. Další budou jistě následovat, uvažuje o tom podle Washington Post celkem dvanáct amerických států. Motivem je starost o gargantuovskou energetickou spotřebu těchto výpočetních středisek.

K tomu jen povzdechnu, že kdyby se vývoj termonukleární energetiky řádně podporoval, nemusel by si nikdo takové starosti dělat. Když ještě panoval technooptimismus a věřilo se, že elektrárny nového typu začnou fungovat co nevidět, žertovalo se o zrušení vypínačů. Elektřiny bude tolik, že nemá cenu spotřebiče vypínat.

Dopadlo to, jak dopadlo. Paní Ursula von der Leyenová nyní hořekuje nad osudnou chybou, jaká se stala, když se rušily jaderné elektrárny. Že by ale udělala cokoli pro to, aby jaderná energetika získala osvobozující razítko pro bezvýhradně uhlíkově čistou, na to ani pomyslet. Seriál Zakázané technologie pokračuje… a nemusím pro to ani hnout prstem.

Znamená Tchaj-wan pro Česko málo? Bez něj se ale třeba nevyrobí vůbec žádné auto

Výroba Land Roverů stojí kvůli hackerskému útoku už několik dní.

Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Trump pochybuje o prodloužení příměří. Cesta Vance do Pákistánu vzbuzuje otázky

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....

„Chci 50 milionů nebo dám do výživy jed.“ Vyděračská hrozba přišla firmě v e-mailu

Dětská výživa Hipp.

Komentář

Babiš se hlásí k Číně, byť tam v minulosti narazil. A používá falešné argumenty

Český premiér Andrej Babiš (ANO) v roce 2019 se setkal se svým tehdejším...

Extrémy počasí v Evropě: podívejte, kde teploty vyskočí i o 15 stupňů nad normál

Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do...

V bulharských volbách slaví vítězství exprezident Radev, má pohodlnou většinu

Rumen Radev po parlamentních volbách v Bulharsku (19. dubna 2026)

Macinka poletí k Saúdům. Máme nápady jak spolupracovat, řekl Babiš

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Jaké štěstí dostat pětku aneb Lehkost v hlavní roli

Nová verze vůně N°5

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Slováci půjdou k referendu, rozhodnou i o Ficově rentě. Ale o volbách ne

Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026)

Názor

Příroda, či zelené technologie? I odpůrci Motoristů by měli vědět, že omezují obří větrníky

Premium
Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní...

