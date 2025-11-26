Sestavování vlády a šermování ústavou. Ta musí být vykládána ve svém celku

Znění článku 68 odstavce 2 ústavy, které opakovaně vyvolává diskuse, je: „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“
Tato formulace sama o sobě dává několik výkladových možností. Izolovaná interpretace jednoho ustanovení ústavy ukazuje buď na výklad laický, nebo účelový.
Dodržení požadovaných standardů metodologie interpretace normativního textu, vypracovaných právní doktrínou a judikaturou, znamená používat vždy širší rejstřík interpretačních metod a na jejich základě právních argumentů. Jazykový výklad, jak upozorňuje ústavní soud, je vstupní branou do interpretace. Nezastupitelný je vždy výklad systematický, který zasazuje určité ustanovení zákona (zde ústavy) do adekvátního normativního kontextu.
V případě postupu hlavy státu při jmenování předsedy vlády a následně ostatních členů vlády musí být zohledněny také další články a odstavce ústavy. Ta musí být vykládána ve svém celku a tedy smyslu, který sledoval ústavodárce.
V tomto směru je výchozí, často ústavním soudem zmiňovaná, dikce článku 1, podle něhož „Česká republika je (...) demokratický právní stát.“ Ústava neuvádí, jak se nezřídka mylně tvrdí, že je parlamentní republikou, nýbrž v navazujícím článku 2 odstavci 1 zdůrazňuje: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárně, výkonné a soudní.“
Jedná se o principy suverenity lidu a dělby moci. Ze základních ustanovení ústavy nelze pominout rovněž článek 5, podle něhož je „politický systém založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy“, jakož i článek 6, který stanoví: „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“ Konečně málo citovaný článek 9 odstavec 3 dává závazné interpretační pravidlo: „Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.“
Co se žádá a co předpokládá
Uvedená obecná výchozí ustanovení ústavy je třeba zohlednit při interpretaci jejích konkrétních článků, tedy i při postupu podle článku 68 ústavy, v relaci k článku 70 (střet zájmů) a jejím dalším souvisejícím ustanovením. Především je zřejmé, že hlava státu má rozdílnou pozici po volbách do Sněmovny a v případě vládní krize.
Postup prezidenta, stejně jako jmenovaného předsedy vlády, musí respektovat výsledky voleb. Naše ústava nutně nevyžaduje, aby prezident jmenoval představitele vítězné strany, ale nesporně předpokládá, že v této situaci bude postupovat ústavně konformně, tj. bude respektovat normu, že vláda je odpovědná Sněmovně, a tedy je-li zde většina poslanců připravena (v daném případě podle koaliční smlouvy tří stran) vyslovit důvěru nově jmenované vládě, nesmí postupovat jinak. Ostatně pokud při dodržení této maximy jím jmenovaná vláda nezíská při hlasování ve Sněmovně důvěru, pak má ještě druhý pokus, kdy již takto omezen není. Stejně tak větší prostor mu dává i situace, kdy vládě byla kdykoliv vyslovena nedůvěra.
Ústava pro členy vlády nestanoví v podstatě žádné podmínky, dá se však vcelku nesporně dovodit, že člen vlády musí být plně svéprávný a být občanem ČR. Jedním z úkolů prezidenta republiky je brzdit neústavní nebo nezákonné postupy. To se týká i jeho pravomocí ve vztahu k vládě, přirozeně však v mezích platné ústavní a zákonné úpravy. Článek 70 ukládá, že člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce, přičemž podrobnosti stanoví zákon.
Ustanovení tohoto článku je abstraktní a dává prostor pro uvážení při aplikaci v té míře, ve které není konkretizováno zákonem. To využil v minulosti prezident při požadavku, aby kandidát na ministra zdravotnictví se předem vzdal funkce prezidenta lékařské komory.
Pokud však zákonodárce využil daného ústavního zmocnění, musí hlava státu postupovat podle zákona. V daném případě zákonodárce upravil střet veřejného zájmu se soukromými zájmy člena vlády, vymezil podmínky a postupy v dané věci.
Ústavní soud v rozsáhle odůvodněném nálezu č. Pl ÚS 4/17 autoritativně rozhodl, že zákonná úprava je v souladu s ústavou. Potvrdil tedy, že je namístě postupovat podle ní, aby daný postup dodržel ústavní (a zákonné) mantinely. Zákon vymezuje skutkově situace střetu zájmů, určuje evidenční orgán, nedodržení stanovených povinností vymezuje jako přestupky a stanoví za ně sankce, o nichž rozhoduje příslušný správní úřad a jeho pravomocné rozhodnutí podléhá přezkumu ve správním soudnictví. Tolik rovina správního práva.
Dikce zákona tedy v těchto věcech vylučuje stanovení předběžných podmínek pro jmenování členem vlády, jakož i posuzování dodržení těchto ustanovení jiným státním orgánem (tedy i prezidentem), když podle § 4 odstavce 3 zákona jsou členové vlády nesplňující podmínky § 4 odstavce 1 povinni ukončit činnosti zde uvedené bez zbytečného odkladu poté, co začali vykonávat svou funkci, nejpozději však do 30 dnů, a v případě, kdy z objektivních důvodů nelze lhůtu dodržet, informují evidenční orgán a učiní všechna potřebná opatření k ukončení této činnosti.
Ústavní soud v uvedeném nálezu na str. 75 jako obiter dictum (řečeno mimochodem) v jednom odstavci připouští, že prezident republiky má hodnotit, zda je před jmenováním reálné střet zájmů vyřešit. Lze mít za to, že se má zásadně jednat právě o případy detailně neupravené zákonem, kde hlava státu tuto možnost má. V opačném případě by ústavní soud sám požadoval postup proti jím ústavně aprobované zákonné úpravě.
Kdo je tedy oprávněn z ústavně politického hlediska naplnění dikce zákona posoudit? Je to nikoliv prezident, ale podle článku 68 odstavce 3 Sněmovna, ovšem v okamžiku před hlasováním o žádosti vlády o vyslovení důvěry, nejpozději třicet dnů po svém jmenování. Rovněž programové prohlášení vlády je primárně určeno Sněmovně, ovšem až bude vláda jmenována a předstoupí před ni s touto žádostí.
Nezaložit protiústavní stav
Ústava nestanoví lhůtu pro setrvání vlády v demisi. Lze pro futuro uvažovat o stanovení časového limitu (např. dva měsíce). Dle platné úpravy je zde dán prostor pro prezidenta. Tam, kde není konkrétní lhůta, je však třeba jednat bez zbytečného odkladu.
Ostatně sama vláda v demisi nemusí být v komfortní situaci, neopírá-li se o většinu ve Sněmovně. Nejmenování předsedy vlády v přiměřené lhůtě založí protiústavní stav, stejně jako požadování jednání od osoby dosud nejmenované (pověření není jmenováním). Návrhy na další členy vlády a odstranění potenciálních střetů zájmů lze samozřejmě požadovat jen od jmenovaného předsedy vlády (články 68 a 70 ústavy).
O kompetenční spor se v daném případě nejedná, neboť není pochybností v tom, že pravomoc jmenovat předsedu vlády má podle ústavy prezident (a ostatní členy vlády rovněž, avšak jen na jeho návrh poté, co byl jmenován). Občan, byť jím pověřený sestavením vlády, není státním orgánem, nemá tedy aktivní legitimaci k podání návrhu (viz § 120 zákona o ústavním soudu), šlo by o návrh podaný někým zjevně neoprávněným a ústavní soud není v dané věci příslušný (§ 43 odstavec 1 písmeno c a d). Ostatně: mají ústavně-politické záležitosti řešit soudy?
Autor je profesor ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.