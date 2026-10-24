* V senátních volbách uspělo 26 mužů a jen 1 žena. V nové sestavě Senátu tak z 81 senátorů bude žen pouze 14, tedy 17 %, oproti dosavadním 21 %. A tak jako se některé politické strany složením svého vedení staly ryze pánskými kluby, směřuje k tomu i horní komora parlamentu. Tak byla ostatně už ustavena v roce 1996, kdy tam bylo senátorek jen 9, tedy 11 %. Pak se to trochu lepšilo, ale už to jde zase rychle dolů. V kontrastu se Sněmovnou, kde po loňských volbách zasedlo 67 žen z 200 poslanců, tedy 34 %, což je historické maximum.
A jedna zajímavost: brněnský aktivista a bývalý politik Matěj Hollan, který vždy a za každou cenu bojuje za všechno progresivní, multikulturní, emancipované, inkluzivní, zelené a růžové, s orgiastickým nadšením jásal, že se do Senátu nedostaly ty „Babišovy báby“, jež mužští kandidáti ze STAN, ODS, KDU-ČSL či TOP 09 porazili ve všech obvodech. Protože to máte tak: jste-li žena, jste buď dáma, s průkazkou té správné strany, anebo Babišova bába, s průkazkou ANO.
|
Senátní uragán proti Babišovi. Důvody těžké porážky není složité vyskládat na stůl
* A z podobného ranku. Najdi 5 rozdílů:
1/ „Menopauza.“ Poslanec SPD Miroslav Ševčík 21. 10. 2026 v souvislosti s žádostí 44leté poslankyně STAN Michaely Šebelové o pauzu na klub.
2/ „Chtěl bych požádat pana předsedajícího, aby přivolal pana premiéra. Hygienická přestávka, to může potkat každého. V tom vyšším věku samozřejmě je to složitější, zejména u mužů.“ Předseda Pirátů Zdeněk Hřib 15. 1. 2026 na adresu 71letého premiéra Andreje Babiše, který si odskočil na toaletu.
|
Hulváti mají ve Sněmovně značné výhody. Ani proti Ševčíkovi ale nejsou poslanci bezmocní
A zatímco v prvním případě je z toho už třídenní drama, předvolání k mandátovému a imunitnímu výboru a bojkot ze strany opozičních politiků, ve druhém nikdo nehnul ani brvou. O běžných urážkách do extremistů, komerčních fašistů, ruských kolaborantů či dotačních feťáků ani nemluvě. Dvojí metr jako vyšitý?
* Senát má za sebou ústavně dosti problematickou schůzi, když zasedl jenom ve dvoutřetinovém složení. Tedy již bez senátorů, kterým volbami mandát už skončil, ale ještě bez senátorů, kterým sice vítězstvím ve volbách mandát již vznikl, ale Senát jim zatím ještě neumožnil složit slib a účastnit se schůze. Těžko říci, jestli by zdržením zákona o ekodesignu či úmluvy o ochraně stěhovavých druhů o několik dnů či týdnů opravdu vznikly státu tak nedozírné škody.
|
Opozice se nadechuje, nebo jen euforicky tlachá? Zatím se to nedá zjistit
* Předseda dvouprocentních lidovců Jan Grolich se od svého zvolení senátorem veze na vítězné vlně a hýří novinovými titulky jako: „Kdyby byly sněmovní volby dnes, tak vyhrajeme, říká Grolich“. Buď maršálská hůl v lidovecké tornistře dosahuje velikosti telegrafního stožáru, anebo si pan předseda koleduje o titul „Myš, která řvala“. Podle stejnojmenné výborné britské komedie, v níž velkovévodství Grand Fenwick zaútočí četou lučištníků na Spojené státy.