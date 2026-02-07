Ševčíkova noční můra: až přijde Pivoňka pomstít Pivoňka

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   15:00
Nevolte dorostenky, ale dědky a babky, těm nevadí schůzovat do noci. Znáte pohádku o slabém predátorovi? Proč by i traktorista měl číst malá písmenka dole? A vyřešily by problém ODS s Markem Bendou přejmenování a plastická operace?
Miroslav Korecký

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Pavla Pivoňka...
Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Miroslav Ševčík. (27....
Tisková konference poslaneckého klubu Starostové. Na snímku Pavla Pivoňka...
Miroslav Ševčík, poslanec za SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...
8 fotografií
  • Jasně, že schůze k vyslovení nedůvěry vládě byla jen trapné divadlo s cílem nahnat lajky na sociálních sítích (a stejně vám v tom zase všem ukázal záda netvor Jindřich Rajchl). To ale ještě není důvod k tomu, aby nová vládní ekipa opakovala trapný argument té staré, že dva dny žvanění stály 2 x 4 miliony korun. Jednak to není pravda: ušetřit ony 4 miliony denně by znamenalo ten den ve Sněmovně nesvítit, netopit, nevařit, neplatit ostrahu, úklid, dát neplacené volno všem úředníkům a pokrátit plat i samotným poslancům. A druhak právě k řečnění tu Sněmovna je: někdy snad i trochu smysluplnému, jindy úplně pitomému.

Převratná novinka. Úspěchy opozice začneme měřit podle počtu pokusů vyslovení nedůvěry vládě
  • Ten, kdo píše projevy novému předsedovi ODS, by měl okamžitě přestat hulit. Protože Martin Kupka pak ve stěžejním projevu před hlasováním o nedůvěře vládě označí Andreje Babiše za predátora, ale o pět minut později už o něm mluví jako o slabém premiérovi. Lingvisté tomuto stylistickému prostředku říkají oxymóron – a jeho následkem pak nezřídka bývá jiné oxymóron: ohlušující ticho.
  • „75 % lidí nevěří vaší vládě!“ triumfoval na sítích s průzkumem agentury STEM ne vždy nejbystřejší lidovec Marian Jurečka. Bohužel zapomněl, že stejně jako u složení výrobků nebo u kupních smluv se dost vyplatí číst malá písmenka dole. Ta totiž uváděla, že sběr dat k průzkumu probíhal v září 2025, pár týdnů před volbami, takže ona jen čtvrtinová důvěra vládě se týkala kabinetu, v němž byl on sám vicepremiérem a ministrem práce. A ano, bylo to fakt ostudně málo.
  • Mladé Pirátky pláčou, že Sněmovna zasedá do večera a ony nevidí své děti. To svádí k anti-ageismu: volte raději staré psy typu Vlastimila Válka, jehož žena v kampani prosila voliče, ať ho proboha zvolí, jinak ho bude mít ona pořád doma.

Volte Aťu, ať není jen doma. Videem od Válků by se měla inspirovat i paní Stanjurová
  • Při nedávné volbě předsedy se skomírající ODS nepodařilo dát novou tvář: Petra Fialu vystřídal „spolupachatel“ Martin Kupka, který stál 12 let po Fialově boku. O to víc byl slibován alespoň refresh poslaneckého klubu. A podařil se: nesmrtelného Marka Bendu v čele vystřídal Marek Benda a první místopředsedkyni Evu Decroix nahradila jakási Eva Decroix. Po této partajní perestrojce už může nová ODS vyrazit vstříc světlým zítřkům!

Občanští demokraté obměnili vedení klubu, ale křeslo šéfa si udržel Benda
  • Poslanec SPD Miroslav Ševčík si dost koleduje: v televizních debatách oslovuje kolegyni z hnutí STAN „paní Pivoňko“, ač si Pavla Pivoňka Vaňková jako každá správná feministka na nepřechýlení a neskloňování svého jména zakládá. Naštěstí je paní poslankyně feministka jenom poloviční, a tak ji není nutné oslovovat „paní Pivoňka Vaněk“. I tak ale Ševčíkovi hrozí, že by mohl přijít pomstít Pivoňka Pivoňka (tedy pro přehlednost: Pavlu Pivoňka její manžel Lukáš Pivoňka).
