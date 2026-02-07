Ševčíkova noční můra: až přijde Pivoňka pomstít Pivoňka

- Jasně, že schůze k vyslovení nedůvěry vládě byla jen trapné divadlo s cílem nahnat lajky na sociálních sítích (a stejně vám v tom zase všem ukázal záda netvor Jindřich Rajchl). To ale ještě není důvod k tomu, aby nová vládní ekipa opakovala trapný argument té staré, že dva dny žvanění stály 2 x 4 miliony korun. Jednak to není pravda: ušetřit ony 4 miliony denně by znamenalo ten den ve Sněmovně nesvítit, netopit, nevařit, neplatit ostrahu, úklid, dát neplacené volno všem úředníkům a pokrátit plat i samotným poslancům. A druhak právě k řečnění tu Sněmovna je: někdy snad i trochu smysluplnému, jindy úplně pitomému.
|
Převratná novinka. Úspěchy opozice začneme měřit podle počtu pokusů vyslovení nedůvěry vládě
- Ten, kdo píše projevy novému předsedovi ODS, by měl okamžitě přestat hulit. Protože Martin Kupka pak ve stěžejním projevu před hlasováním o nedůvěře vládě označí Andreje Babiše za predátora, ale o pět minut později už o něm mluví jako o slabém premiérovi. Lingvisté tomuto stylistickému prostředku říkají oxymóron – a jeho následkem pak nezřídka bývá jiné oxymóron: ohlušující ticho.
- „75 % lidí nevěří vaší vládě!“ triumfoval na sítích s průzkumem agentury STEM ne vždy nejbystřejší lidovec Marian Jurečka. Bohužel zapomněl, že stejně jako u složení výrobků nebo u kupních smluv se dost vyplatí číst malá písmenka dole. Ta totiž uváděla, že sběr dat k průzkumu probíhal v září 2025, pár týdnů před volbami, takže ona jen čtvrtinová důvěra vládě se týkala kabinetu, v němž byl on sám vicepremiérem a ministrem práce. A ano, bylo to fakt ostudně málo.
- Mladé Pirátky pláčou, že Sněmovna zasedá do večera a ony nevidí své děti. To svádí k anti-ageismu: volte raději staré psy typu Vlastimila Válka, jehož žena v kampani prosila voliče, ať ho proboha zvolí, jinak ho bude mít ona pořád doma.
|
Volte Aťu, ať není jen doma. Videem od Válků by se měla inspirovat i paní Stanjurová
- Při nedávné volbě předsedy se skomírající ODS nepodařilo dát novou tvář: Petra Fialu vystřídal „spolupachatel“ Martin Kupka, který stál 12 let po Fialově boku. O to víc byl slibován alespoň refresh poslaneckého klubu. A podařil se: nesmrtelného Marka Bendu v čele vystřídal Marek Benda a první místopředsedkyni Evu Decroix nahradila jakási Eva Decroix. Po této partajní perestrojce už může nová ODS vyrazit vstříc světlým zítřkům!
|
Občanští demokraté obměnili vedení klubu, ale křeslo šéfa si udržel Benda
- Poslanec SPD Miroslav Ševčík si dost koleduje: v televizních debatách oslovuje kolegyni z hnutí STAN „paní Pivoňko“, ač si Pavla Pivoňka Vaňková jako každá správná feministka na nepřechýlení a neskloňování svého jména zakládá. Naštěstí je paní poslankyně feministka jenom poloviční, a tak ji není nutné oslovovat „paní Pivoňka Vaněk“. I tak ale Ševčíkovi hrozí, že by mohl přijít pomstít Pivoňka Pivoňka (tedy pro přehlednost: Pavlu Pivoňka její manžel Lukáš Pivoňka).