Právní stát nesmí spoléhat na víru a hesla typu „Věřte ženám“. Musí sázet na důkazy

Názor

Už je to víc než týden, co po své výpovědi ve věci psychiatra Cimického veřejně promluvila televizní moderátorka Martina Vrbová Hynková. V případu sexuálního napadení figuruje jako poškozená, ale nemluvila o sobě. Shrnula to, co je společensky významné. V podání ČTK i toto: „Je opravdu důležité, aby se na oběti sexuálního násilí začalo nahlížet jako na ty, kterým se má primárně věřit. Věřit, ne je zpochybňovat.“