Návštěva staré dámy, jejíž názory vás možná překvapí

Žasnu nad lidmi, kteří se ve třicetistupňových vedrech vydávají na procházky městem, nota bene v uzavřených lodičkách s dlouhými punčochami na nohách. Sama bych v létě nejraději chodila bosa, poznamenala jsem už u stolku a ulevila svým nohám zvýšenou polohou. Paní Jarmila se usmála. Otevřené boty se jí nezdají vhodné a bez punčoch nechodí nikdy, protože tak ji vedla maminka. Zkrátka a dobře dáma.

Dáma, o které vím jen tolik, že pracovala jako administrativní síla na Univerzitě Karlově, teď už je v penzi, prý jí jde na osmdesátku, ale nevypadá na ni. Nemá děti, jezdí pravidelně do lázní, má ráda kulturu a letos jí, bohužel, o chloupek uteklo abonmá na koncerty České filharmonie.

Neměly jsme moc společných témat k probírání, tak jsem paní Jarmile pochválila aspoň šaty, které byly opravdu elegantní, a zeptala se jí, jak to dělá, že nemá žádné váčky pod očima. Ano, byla tu malá operace, ale nic přehnaného, dokonce šediny zůstaly šedinami, ostatně anglická královna Alžběta se taky nebarvila. Vlastně se ta stará dáma královně něčím podobala.

Tím víc mne překvapilo, když zavedla řeč na tak zvané sexuální harašení a nasadila dost drsný slovník: Já ty ženský nechápu, vyslovila se, přece by jim mělo lichotit, když jim někdo pochválí vnady. A pokud je poplácá po zadku? Když se jim to nelíbí, mají ho plácnout přes ruku a ne běžet na policii. Zdálo se, že jí pobouřil film Sbormistr, který reflektuje skandál kolem někdejšího sbormistra odsouzeného za zneužívání mladých dívek. Copak ty holky ve sboru někdo držel? Mohly přece odejít. To máte jako u toho poslance Feriho. Chodily k němu dobrovolně, ne?

Cítila jsem potřebu trochu se nás žen zastat, tak jsem vznesla konkrétní otázku, jestli by paní Jarmile nevadilo například osahávání v nacpané tramvaji. Na osahávání měla taky názor. K jednomu šmátralovi prý chodila na masáže. A někdy měla skutečně pocit, že masíruje záda trochu příliš extenzívně. Jednou se musela opravdu ohradit, ale zastavil ji uprostřed věty. Nejpozději zítra si dojdete k doktorovi, přikázal. A víte, že mi tím asi zachránil život? Pravila. Já měla opravdu u pravého prsu malou bulku, které jsem si sama nevšimla. Muselo to celé pryč, ale zaplať Pánbůh, už je to dlouho a jsem zdravá.

Usoudila jsem, že bezpečnější bude stočit řeč ke kultuře. Jarmila prozradila, že má ráda staré filmy, zvlášť ty s Oldřichem Novým, kvůli celkové eleganci. Mohla byste v nich vystupovat, zalichotila jsem jí. Jediné, co chybí, jsou nitěné rukavičky. Usmála se a otevřela kabelku. Ty mám tady, vidíte? Nasazuju si je vždycky, když jedu metrem a musím se chytat těch ohmataných tyčí…