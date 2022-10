Sezení na dvou židlích se nevyplácí. Nečinnému Středulovi zabrali rybník jiní kapři

Po každém návratu z intenzivnější „dovolené na zotavenou“ ve mně převládne neodbytný pocit, že právě teď je zcela nezbytné prožít nejméně jeden další týden v jakési hyperbarické komoře, která by jej provedla bolestnou aklimatizační transformací. Navíc se po návratu z divočiny dostavuje existenciální pochyba nad marností veškerého lidského pracovního pachtění, přičemž ťukání do klávesnice vypadá jako marnost nad všechny marnosti. Dovolená (či pauza v živnosti) je prostě barbarský přežitek a citlivější kolečka v soukolí moderního kapitalismu by se jí měla vyhýbat.