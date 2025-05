Vyřešit nákup, najít si partnera. Online je obojí někdy snazší

To je toho, říkám si, hlavně když jsou spokojení. Nicméně mi to nedá a v myšlenkách se k celé věci opakovaně vracím.

Jasně, je nám něco mezi třiceti a čtyřiceti, jsme dospělí, svéprávní lidé, můžeme trávit čas, jak uznáme za vhodné. A pokud ho nechceme trávit sami, máme přece k dispozici širokou škálu možností… Vlastně, opravdu tak širokou?

Na jedné straně se dneska možná podivujeme tomu, jak obtížně se některým zástupcům generace Z navazují vztahy, a říkáme si: To my jsme před lety byli úplně jiní. Na druhé straně fígl tkví právě v tom, že to bylo „před lety“. Tehdy jsme skoro každý večer chodili do studentských podniků a kdekdo přivedl kámoše, ten přišel se ségrou, ségra měla kamarádku. Neříkám, že tomuhle organickému způsobu potkávání nových lidí a přirozenému seznamování úplně odzvonilo. Ale upřímně, kdo si dneska může dovolit trávit každý večer venku? A tím spíš v Praze. Úloha kaváren, klubů a hospod jako pomyslné agory utrpěla v posledních letech citelnou ránu.

Místo sympatické pokladní samoobslužná pokladna

Jeden můj dlouhodobý vztah se začal tak, že jsem vzal z regálu čokoládu, přilepil na ni lístek s pozváním na schůzku a počkal, až si ho přečte sympatická slečna za pokladním pásem. Čokoládu si tu a tam koupím i teď, nicméně s ní stojím ve frontě na samoobslužnou pokladnu, protože za pásem leckdy ani nikdo není. Nebo, což je kolikrát výhodnější, si nechám nákup kurýrem dovézt až ke dveřím.

Kdeco dneska zkrátka probíhá téměř nebo úplně bezkontaktně, včetně objednávky pizzy, nákupu jízdenek nebo vyzvednutí zásilky z úložného boxu. Je to jistě rychlejší, efektivnější a eliminuje to lidský kontakt, pokud o něj zrovna nestojíme, ale… Není se čemu divit, když následně nezbývá než i seznamování s potenciálními partnery začít řešit online.

Nemyslím si, že by omezená možnost seznamování byla prokletím konkrétní generace nebo obecně věkové skupiny. Jen si zkrátka určitý životní styl žádá nové přístupy a nástroje. Seznamky v nás mnohdy stále budí pocit trapnosti, společenského selhání nebo nedostačivosti. Ostatně podobně jsme ještě před lety smýšleli o sezeních u terapeuta. Doba se ale mezi tím změnila. Seznamovací aplikace zaznamenaly vývoj a vzhledem k nárůstu uživatelů se mohly specializovat.

Existují takové, které cílí na tzv. geeky nebo obecně introverty, jiné se soustředí na společné zájmy a kompatibilitu charakterů, jsou aplikace pro ty, jimž vyhovují vícečetné partnerské vztahy. Pokud jsme už překonali stud, že navštěvujeme terapeuta – z části proto, že nemáme s kým probrat naše problémy –, není na čase přestat se stydět za to, že někoho blízkého hledáme za pomoci nástrojů, které tu nyní jsou a jsou k tomu určené?

Pokusy a omyly

Jediné úskalí tkví v tom, že mezi kuřecím curry s rýží, které inzeruje restaurace, a jídlem, které přiveze kurýr, je podobný rozdíl jako mezi profilem na seznamce a skutečným člověkem. Sebepodrobnější popis či fotografie bez filtrů nezaručí výslednou spokojenost. Úspěšnému seznámení bezkontaktní metodou zkrátka předchází více pokusů a omylů, než by se nám možná líbilo. To ovšem neznamená, že by se to nemohlo zkusit. A už vůbec to neznamená, že bychom se o tom s nikým nemohli bavit. Koneckonců, to je taky pěkné téma k hovoru. A kdo ví, třeba se tím prohloubí něco, co by jinak bývalo zůstalo jen letmou známostí.