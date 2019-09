SHABU: Negramotní žalobci. Státním zástupcům schází mediální vzdělání

PRAHA Jedna věta do televizní kamery dokáže vyvolat pořádný poprask. Nejinak tomu bylo včera ráno kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž je obviněn premiér Andrej Babiš. Od pátku veřejnost žila v naději, že se dozví, jak naloží s čtyřletým vyšetřováním možného dotačního podvodu státní zástupce Jaroslav Šaroch. Postaral se o to mluvčí městských žalobců touto páteční větou: „Lze předpokládat, že v pondělí příštího týdne bude možné veřejnosti sdělit, zda bylo rozhodnutí v této věci vypracováno.“

Několik předešlých týdnů přitom klíčoví žalobci avizovali, že do konce srpna musí Šaroch kauzu rozseknout. Pozornost publika nemohla být vybuzena více. Všichni doufali, že se konečně po letech ukáže, jestli padesátimilionová dotace pro středočeskou farmu byla podvod. Místo jasného sdělení však včera přišel dovětek, že žalobce Šaroch sice rozhodl, ale že o případu ještě rozhodne Šarochův nadřízený. Do té doby nebude moci nikdo z žalobců veřejně ani hlesnout.



Mluvčí bez dalších podrobností také dodal, že žalobce v případu „změnil právní názor“. Co to ale znamená? Chce dozorový státní zástupce žalovat premiéra u soudu, jak se zdálo z dosavadního průběhu vyšetřování, kdy dvakrát žádal sněmovnu o jeho vydání ke stíhání? Anebo na něj někdo zatlačil, a žalobci raději složili zbraně před mocným politikem? A kdy a kdo tedy oznámí, jak případ skončí (odložením, žalobou)?

Toto řízení provází ze strany státního zastupitelství absolutní neschopnost jasně informovat veřejnost. Nejde přece o jednu ze stovek tisíc kauz, které se v Česku aktuálně vyšetřují. V sázce je důvěra ve spravedlnost a schopnost justice trestat bez ohledu na postavení podezřelých. Už proto by měli žalobci brát mimořádný ohled na své mediální výstupy. Důsledně a neúnavně vysvětlovat postupy tak, aby jim veřejnost porozuměla. To, co dosud předvedli v oblasti komunikace, lze považovat za tristní. Slibovat, že se něco dozvíme, abychom se v kusém sdělení dozvěděli, že se to dozvíme až v budoucnosti, se v mediální branži považuje za… bulvár.