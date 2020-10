SHABU: Zemanova hra kolem šéfa BIS. Může vést až k výběru premiéra po příštích volbách

Praha Jeden ze skutečně důležitých výroků, které prezident Miloš Zeman pronesl v sobotním rozhovoru pro MF Dnes, se bezesporu týkal ředitele naší nejdůležitější tajné služby BIS. Vrchní velitel ozbrojených sil se nechal slyšet, že Michala Koudelku ani popáté nepovýší. Nad to zmínil, že při nejbližší večeři s premiérem mu předá materiál o jejím řediteli Michalu Koudelkovi, jenž má prezidentův postoj odůvodnit.

Na první pohled je zpráva o tom, že šéf tajné služby nebude mít generálské prýmky, nezajímavá. Docela jinak působí v kontextu výstavby nového jaderného bloku. Zatímco Zeman se svým ekonomickým poradcem a bývalým jednatelem Lukoilu Martinem Nejedlým se netají obdivem k Putinovu Rusku coby možným dodavatelem řešení pro Dukovany, Koudelka označuje tamní mocenský systém za bezpečnostní riziko pro Česko.

To samé platí i pro Čínu, jejíž firma Huawei se pro změnu všemožně snaží „uchvátit“ projekt výstavby digitálních sítí 5G. Obojí má zásadní dopady na zahraničně-politickou a strategickou orientaci země. V tomto světle je jasné, že Koudelka musí být podle Hradu z funkce odstraněn do konce Zemanova mandátu.

Naneštěstí hlavě státu hrají do ruky termíny. Koudelkovi vyprší příští srpen pětileté funkční období. Bude na vládě a zejména premiérovi Andreji Babišovi, jestli ho jmenuje ještě jednou na dalších pět let. Zatím se kabinet včetně jeho šéfa tváří, že za ředitelem BIS stojí. Pravé lámání se však dostaví až za rok.

Tehdy totiž pro změnu proběhnou volby do Poslanecké sněmovny a bude se hrát o to, koho prezident pověří sestavením vlády. Lze si snadno představit pákový efekt Hradu na Babiše. Obětuj Koudelku, a budeš znovu premiér. Mocenská hra podle gusta pána z Lán.

Hororově působí už to, koho Zeman do přípravy materiálu o Koudelkovi najal. Bývalého náměstka z BIS Jiřího Roma, který odešel od služby po opakovaném bezpečnostním incidentu. Sice bez velkého skandálu, za to ale rychle. Jeho znalosti vnitřního fungování služby a silná tužba srovnat účty se svým bývalým šéfem Zeman okamžitě využil. To je mimořádně špatná zpráva. Nutně to totiž bude štípat tajnou službu dovnitř. Navíc jde o mimořádně znepokojivý signál pro naše alianční spojence.