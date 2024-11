Mají o emisích rozhodovat soudy? Ten odvolací v Haagu se zastal Shellu

Roku 2021 soud první instance v Haagu rozhodl, že ano. Dal za pravdu stížnosti klimatických aktivistů a organizací na firmu Shell. Nařídil jí, že do roku 2030 musí emise skleníkových plynů snížit o 45 procent (oproti roku 2019). A že se to netýká jen samotné firmy, ale i jejích zákazníků. Zkrátka že Shell odpovídá za skleníkové plyny, které produkují letecké společnosti, řidiči nebo majitelé domů, používají-li palivo od firmy Shell.

V úterý 12. listopadu 2024 odvolací soud v Haagu rozhodl jinak. Lze říci, že se zastal Shellu a jeho argumentu: požadavky na stanovení klimatických cílů, konkrétních klimatických kroků nebo výše emisí mají vznášet státy (vlády s politickým mandátem), nikoliv soudy. I když ještě není jasné, zda se aktivisté neobrátí ještě na nizozemský Nejvyšší soud, jisté závěry či alespoň postřehy se nabízejí.

Historické kyvadlo obrací svůj pohyb

Za prvé. Tady nejde jen o justiční záležitosti, o výklad paragrafů a stanovení verdiktu. Jde o něco, čemu se nabubřele říká „duch doby“ nebo „historické kyvadlo“. Do nynějška se zdálo, že historické kyvadlo míří jasně a setrvale doleva. Že soudy – národní i mezinárodní – začínají úspěšně pronikat do hájemství politiky.

K výrazným bodům toho trendu patřil prvoinstanční rozsudek v Haagu roku 2021 proti firmě Shell. Magazín Der Spiegel o něm napsal: „Poprvé byla nadnárodní společnost rozhodnutím soudu zavázána přispět k dosažení pařížských klimatických cílů s velmi specifickými požadavky. Mluvilo se o milníku ochrany klimatu. A o mnoha dalších společnostech, kterým by podobně přesné klimatické cíle mohly uložit soudy.“

Dalším byl v dubnu 2024 rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. Ten uznal stížnost seniorek ze Švýcarska, že jejich stát dělá málo pro ochranu klimatu. Právnička Eva Balounová tehdy pro web Seznam Zprávy prohlásila, že to může znamenat úspěch podobných stížností. Prý i Nejvyšší správní soud připustil, že švýcarský případ je podobný české kauze klimatické žaloby.

Proto znamená úterní rozsudek z Haagu vystřízlivění, ba děs z toho, že „historické kyvadlo“ obrací svůj pohyb. Též precedent proti „duchu doby“, představě, že „duch doby“ určuje běh světa a nelze ho porazit, neboť je na straně pokroku. V Haagu se ukázalo, že změna je možná.

Kdyby nebyl Shell, šli by ke konkurenci

Za druhé. Verdikt odvolacího soudu překvapil zvláště progresivistická média. Mají totiž pocit, že se začíná rýsovat jiný, oponentní, konkurenční „duch doby“, myšleno doby, která už měla být někde na smetišti dějin. A vida, není.

Der Spiegel píše o soudu v Haagu takhle: „Načasování sotva mohlo být horší. V USA zvolili prezidentem popírače změny klimatu Donalda ‚Drill, Baby, Drill‘ Trumpa. Na klimatické konferenci OSN v Ázerbájdžánu, ropné diktatuře, hovoří zástupci 190 zemí, aniž by někdo očekával nějaký pokrok. A teď zažilo klimatické hnutí další neúspěch: před odvolacím soudem v Haagu, jenž prohlásil historické rozhodnutí za neplatné.“ Tak to napsal v textu zpravodajském, nikoliv názorovém.

Zajímavé přitom je, že soud v Haagu se při zdůvodňování verdiktu žádným „duchem doby“ nezabýval. Zabýval se spíš elementární logikou a právem. Odpovědná soudkyně Carla Joustra uvedla dva důvody, a to empatické vůči klimatu.

Jednak tento: firmy sice musí „přiměřeným způsobem přispět“ ke klimatickým cílům z Paříže, ale stávající zákony jim nepřikazují přesné kvóty. A pak tento: soudní rozhodnutí z roku 2021 by stejně nesnížilo emise zákazníků Shellu. Kdyby musel zavřít své pumpy Shell, řidiči by prostě přešli ke konkurenci.