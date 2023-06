Loni v říjnu se Ukrajinci pokusili vyhodit do povětří Kerčský most, který je strategickou spojnicí mezi Krymem a Ruskem, ale nepodařilo se jim ho vyřadit z provozu na dlouho. Zato s dokonalým výsledkem se mohou pochlubit ti, kdo v září 2022 zaútočili na strategický plynovod Nord Stream, který byl postaven za desítky miliard eur s cílem přepravovat zemní plyn z Ruska do EU.