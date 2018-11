KLESLA: Show pokračuje. Trumpova kampaň za znovuzvolení už jede naplno

Myslím, že byste mě měl nechat řídit zemi a sám řídit CNN, obořil se Donald Trump svým typickým stylem na reportéra zpravodajské televize na první tiskové konferenci po středečních volbách. Stačilo, že se Jim Acosta zeptal, proč v rámci kampaně označoval skupiny imigrantů na mexicko-americké hranici za „invazi“.

Prezident ho ještě navíc označil za hrubého a doslova strašného člověka, následné přetahování se novináře s asistentkou o mikrofon, zrušení jeho akreditace pro vstup do Bílého domu a ohrazení se jeho i dalších médií pak jen dokreslilo celou show. Celé představení znamená jediné – Trump jede dál a nejenže zahájil svou kampaň za znovuzvolení v roce 2020, během dvou dnů už je přímo v plném proudu.



Podobné miniskandálky mají samozřejmě zakrýt něco mnohem horšího a důležitějšího. To ostatně není jen strategií amerického, ale i českého prezidenta. V USA to tentokrát byl nejspíš odchod ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, jehož nedatovaný rezignační dopis se objevil hned po vcelku úspěšných volbách do Kongresu a státních guvernérů.

Republikánům se podařilo neprohrát takzvané midterms víc, než je v polovině funkčního období prezidenta obvyklé a jak se očekávalo. Demokraté mají nicméně konečně sílu rozjet pořádně vyšetřování Trumpovy kampaně a především možného napojení na Rusko. Právě na to se zaměřuje zvláštní vyšetřovatel Robert Muller, jemuž ministr Sessions odmítal zasahovat do práce. Nicméně se zapomíná, že prezidenta USA lze odvolat jen za zločiny spáchané v úřadě. Impeachmentu se tak nejspíš nedočkáme, podobných show ale spolehlivě ano.