Když ve středu přistál americký Air Force One v Šen-čenu, čekal u něj čínský prezident osobně. Si Ťin-pching přivítal Donalda Trumpa pod schůdky, oba si potřásli rukama, dokonce se objali. Ceremoniál dokreslila čestná stráž, děti s květinami, vlajky, hymny i průlet stíhaček.
V čínském protokolu šlo o mimořádné vyjádření úcty a blízkosti. Nebyl to však spontánní projev sympatií, ale vědomé gesto reciprocity. Při zářijové návštěvě Washingtonu totiž Trump obdobně vítal čínského prezidenta na vojenském letišti Andrews.
Vladimira Putina přivítal Cchaj Čchi, jeden z nejvýše postavených stranických představitelů z osobního kruhu prezidenta Si. Šlo o vysoké přijetí, rozdíl je však zřejmý: Trumpovi se dostalo osobního gesta hlavy státu, Putinovi „pouze“ protokolárního přivítání vysokým členem vedení. Peking tím ukázal, koho potřebuje právě teď přesvědčit o důležitosti vzájemného vztahu.
Jazyk pozičních rituálů
Výmluvný byl zasedací pořádek středeční uvítací večeře. Si a jeho choť Pcheng Li-jüan hostili prezidenty v Mezinárodním centru pro komunikaci. U hlavního stolu seděl Trump po pravici prezidenta Si, kde podle čínských tradic sedává host číslo jedna. Putin byl na druhé straně, ne vedle čínského prezidenta, ale pochopitelně až za jeho chotí. Z čínského tradičního pohledu by jej sezení nalevo od hostitele mohlo zařadit mezi „domácí“, ovšem na mezinárodní slavnostní večeři to bylo přirozené rozmístění dvou nejvýznamnějších hostů.
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Zajímavá scéna nastala při společném fotografování účastníků APEC před večeří, kde stál Trump znovu po Siho pravici a Putin na opačné straně, za první dámou. Trump přišel mezi posledními a pozdravil prezidenta Si s chotí. Při krátkém rozhovoru se Trump dotkl Siho paže a čínský prezident reagoval přikývnutím.
Poté podle záběrů přistoupil Putin a mírně džudistickým způsobem vykročil k Trumpovi s nataženou pravou rukou. Podali si ruce a krátce rozmlouvali, zatímco je Si, jako pozorný hostitel, sledoval.
Pro Putina bylo velmi důležité obnovit před kamerami osobní kontakt s Trumpem. Trump měl příležitost ukázat, že dokáže jednat s oběma rivaly současně. Si nesoupeřil o pozornost, jako hostitel byl přirozeným středem scény.
Padesát setkání nestačí?
Si a Putin se jako prezidenti setkali již více než čtyřicetkrát. Jejich vztah je dlouhodobý a strategicky ukotvený, Peking jej nemusí pokaždé potvrzovat velkým gestem.
Trump je jiný případ. Následující dva roky mohou zásadně ovlivnit obchodní, technologické i bezpečnostní vztahy Číny a Spojených států. Si navíc musí uvažovat i za hranici Trumpova mandátu: způsob, jakým se dnes nastaví vztahy s Washingtonem, ovlivní i pozici Číny vůči jeho nástupci. Osobní přivítání lze číst jako investici do vztahu, jehož význam přesahuje jedno americké volební období.
Putin zůstává důležitým partnerem už pro potřeby energetiky, surovin i geopolitické rovnováhy. Jeho válka na Ukrajině a konflikt se Západem však Číně přinášejí také náklady a diplomatické komplikace. Peking nemůže Rusko jednoduše ztratit, ale nemůže a ani nechce přijmout všechny jeho problémy za vlastní.
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V americké podnikatelské delegaci byl také Elon Musk. Na schůzku s předsedou Čínské rady pro podporu mezinárodního obchodu, bohemistou Žen Chung-pinem, vzal i šestiletého syna. Musk se ho před kamerami zeptal, zda má rád Čínu, a chlapec odpověděl, že ano. Otec vysvětlil, že všechny jeho hračky byly vyrobeny v Číně, proto ji prý syn považuje za „ráj hraček“. Drobná, ale výmluvná epizoda: zatímco prezidenti řeší cla a soupeření, zůstávají jejich země zásadně propojeny výrobními řetězci.
Jedna schůzka, tři různé cíle
Třístranné jednání v komplexu Kylin Villa trvalo asi 90 minut. Si vyzval k pravidelnému dialogu a prevenci jaderné války, Trump mluvil o snižování jaderných arzenálů, Putin o mezinárodní stabilitě, Ukrajinu řešil podle něj samého už na bilaterálních schůzkách.
Místo společné tiskové konference tři země publikovaly „Prohlášení o směřování k míru“, se slibem spolupráce na reformě OSN, zvýšení dodávek ropných produktů a zachování stabilních energetických toků. Zdůraznily imunitu státních představitelů, nadřazenost státní suverenity a varovaly Mezinárodní trestní soud (ICC) před zneužíváním pravomocí: tři země totiž k mezinárodní úmluvě o ICC z roku 1998 nepřistoupily. Prohlašují, že jadernou válku nelze vyhrát a nesmí být vedena; zahájí rozhovory o omezení jaderných rizik a šíření zbraní.
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Dokument je proklamací společných principů a válku na Ukrajině ani s Íránem nezmiňuje. Trump potřebuje dohodu, působící jako jeho úspěch. Putin chce jednat o ruských podmínkách bezpečnosti a Si se snaží stabilizovat vztah s Washingtonem a neoslabit partnerství s Moskvou.
Nejvýstižnějším obrazem nakonec asi nebyla společná fotografie tří státníků, ale připomenutí Muskova syna, že všechny jeho hračky pocházejí z Číny. Dosah moci se nepozná jen podle vítání na letišti, ale mnohem víc podle přítomnosti v našem každodenním životě.
Autor je sinolog a vydavatel serveru Asiaskop.cz