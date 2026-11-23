Největší obavy v předvečer summitu v Šen-čenu se týkaly opakování Jaltské konference z roku 1945, na které západní velmoci daly de facto zelenou rozdělení světa na jednotlivé sféry vlivu. Někteří aktéři se ani těmito ambicemi netajili. Ruský prezident Vladimir Putin a jeho poradci používají termín „Jalta“ velmi rádi a nepochybně vyjadřuje jejich nejtajnější sny.
K ničemu podobnému ale nedošlo. V první řadě proto, že nepoměr mezi jednotlivými členy dnešní „velké trojky“ je příliš velký. Británie byla v roce 1945 sice ustupující, ale stále mocnost. Rusko v této situaci není. Jeho HDP se rovná HDP Texasu a vojensky zabředlo na Ukrajině do opotřebovávací války. Ani přes víc než milionové ztráty dosud nekontroluje víc než dvacet procent tamního území.
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Oproti tomu USA a Čína jsou dva jasní hegemoni dnešního světového pořádku. USA mají stále nejvyspělejší technologický sektor a nejmocnější armádu světa s jedenácti letadlovými loděmi. Čína dominuje některým odvětvím těžkého průmyslu, jako je loďařství, hutnictví a zejména rafinace vzácných kovů nutných k výrobě „zelených technologií“. Co do počtu lodí disponuje největším námořnictvem na světě. Obě mocnosti stojí v čele rozvoje AI.
Přihrávat jeden druhému
Není tak divu, že se neprosadila ruská (Putinova) vize summitu, nýbrž ta čínská (Si Ťin-pchingova). Prezident Si setkání dominoval, a to jak vizuálně – usadil se v čele stolu s oběma partnery opticky „pod ním“ – tak koncepčně. Zatímco od ruského ani amerického prezidenta nezaznělo nic kromě obecných frází o budoucím míru na Ukrajině, Si ve skutečnosti řekl o trochu víc. Do jeho pečlivě volených poznámek byla schovaná jakási „ekonomická Jalta“, tedy způsob, jakým si v Pekingu představují ideální rozdělení světového hospodářství.
Podle Si Ťin-pchinga by Čína, Rusko a USA měly udržet „win-win spolupráci“. Je třeba „opustit myšlení z časů studené války“ a přihrávat jeden druhému. Jak na to? Když se „spojí síly země bohaté na suroviny, největšího výrobce a vůdčího spotřebitelského trhu“, bude lépe na světě. Taková vize světové ekonomiky je mnohem lepší než obchodní války, na které vsadily Spojené státy, praví Čína.
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Co to znamená přeloženo do češtiny? Čínský prezident si svět po Šen-čenu představuje zhruba takto: Rusko těží, Čína vyrábí a Amerika kupuje. Do značné míry už to tak dokonce je.
Rusko je jedním z největších světových producentů ropy a zemního plynu. Čína má de facto monopol na výrobu pokročilých magnetů, baterií do elektroaut a dalších strategických komponentů. USA mají bezkonkurenčně největší spotřebitelský trh na světě.
Kde je problém? USA jsou díky „úzkým hrdlům“ světové ekonomiky závislé na Číně hned v několika klíčových segmentech, jmenovitě v těžbě prvků vzácných zemin a jejich následném zpracování. Bez nich Washington nevyrobí stíhačku F-35 ani Apple iPhone. Pokud by se toto rozdělení rolí dále prohlubovalo, jak si přeje Si, závislost Ameriky na Číně by se prohlubovala.
Výzvy pro všechny
Je dobré znamení, že si ve Washingtonu mnoho poučených lidí uvědomuje, že je to cesta do pekel. V tomto konkrétním bodě nelze vinit z naivity dokonce ani Donalda Trumpa. Je to ostatně on, kdo v Americe konstantně tlačí na licencování těžby vzácných minerálů i fosilních paliv – právě proto, aby Washington nebyl závislý na Číně, Blízkém východě ani Rusku.
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Co z toho všeho plyne? Největší výzva pro Rusko bude vymanit se ze své role čistého zdroje surovin pro supervelmoci. Bez pokročilých technologií to nepůjde, pokud chce Rusko ještě někdy hrát výraznější roli. Výzva pro Čínu bude ustát mocenské soupeření s USA bez konfliktu. Peking by ho nevyhrál a okradl by se o příležitost konkurovat Americe mírovými, ekonomickými prostředky.
Výzva pro USA bude nenechat se vlákat do Si Ťin-pchingovy líbivé vize „win-win spolupráce“. Její pravé jméno je totiž ekonomická závislost na autokraciích. A nezbytným důsledkem ekonomické závislosti je vždy závislost politická, nebo ozbrojený konflikt.