Existuje jediné řešení šikany na školách. Důtky a dvojky z chování jsou úplně k smíchu

Sedmačka pro MF DNES vypověděla, že uvažovala o sebevraždě. Policisté prověřují napadení pro podezření ze spáchání trestných činů vydírání, výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví. Hlavní aktérky šikany už prý zná. Ředitel školy vypráví, že situaci mnohokrát řešil, má všemožné preventivní programy, spolupracuje s psychology, prostě ve sborovně vše v pořádku. A podobně to mají i na dalších hodonínských školách.

Fakt? No, jen že bití a ponižování dívky přihlížely podle videa další zhruba tři desítky dětí. Šikanu si natáčely, posmívaly se, nikdo napadané nepomohl. Asi ty děti nebyly z Hodonína.

Vím, že se závěry se nevyplatí spěchat, horké hlavy musí vychladnout, policie jistě kauzu vyšetří, ale pak se prosím pojďme vážně bavit o tom, že něco podobného už u nás bude velmi tvrdě trestáno a společnost udělá co nejvíce pro to, aby se to neopakovalo. Šikana musí být řešena včetně všech možných postihů tak, že se všechny děti budou ve školách cítit ne snad dobře, to asi ani nejde, ale rozhodně BEZPEČNĚ!

Za výchovu dětí jsou hlavně odpovědní rodiče, víme, ale za bezpečí a atmosféru ve škole každý jeden učitel a učitelka a všichni ředitelé a ředitelky.

Objevila se na nějaké škole šikana opakovaně? Ukázalo se, že trvala déle? Nebyla řádně prošetřena? Pak tam třídní pedagog a šéf školy už nemají být. A nemusíme se vlastně bavit o opakování, jakmile se z šikany stane skupinový program útoku, bez milosti konec vedení školy. Jde o hrubé nezvládnutí práce. Jelo vaše dítě v prokázané šikaně? Odchod z naší školy. Pokud je agresor v patřičném věku, odvoz do diagnostického ústavu. Důtky a dvojky, trojky z chování jsou úplně k smíchu.

Dětský úspěch

Jsem si vědom všech možných rizik, ano vím, jak je těžké šikanu vyšetřit, grázlové se podporují, vyprávějí třeba ne o šikaně, ale pošťuchování, oběť se stydí za vlastní slabost, vlastně se tak moc nestalo... Pořád však věřím, že zkušení odborníci si s tím umí poradit. A jiní ve školství být nemají.

Nikdy totiž nepřestanu tvrdit, že atmosféra ve třídě je hlavně odrazem učitelových schopností. On musí pracovat na pohodovém prostředí bez větších konfliktů. A znovu opakuji, jde o bezpečí. A bezpečí ve škole musí poskytnout každému žákovi. Učitel musí všechny žáky ve své třídě znát a ke všem musí být spravedlivý a laskavý stejně. Stejně tak musí třídu vést jaksi takticky, kdy poskytne speciální pomoc a podporu ohroženým. Musí vědět, kudy „teče voda“ v jeho třídě. Je to strašně práce, je, ale jinak to nejde.

Nebyli jste, učiteli, učitelko, schopni vnímat varovné signály v kolektivu, opět – prosím odejděte! A je to moc, když zmíním, že v dobré třídě každý žák musí díky péči pedagoga zažít úspěch?

A my rodiče? Berme své děti vážně, podporujme je, a pokud zjistíme něco, co je ohrožuje, jednejme. A to jaksi rychle.

Dětem často vybíráme vzdálenější školy s dobrou výukou, lepší než ve třídách přes ulici. Chceme pro své potomky víc, vytváříme jim šance. Avšak i vzhledem k tomu, že situace se šikanou není jednoduchá a s ničivým vlivem sociálních sítí a bezohledností ve společnosti bude dál problémem, možná se při zápisech na základky ptejme ne po nadstandardní výuce matematiky nebo jazyků, ale spíš po proškolení pedagogů v oblasti šikany a po způsobu, jakým by ve škole agresi řešili.