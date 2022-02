Síla pěti kruhů. V Pekingu začínají olympijské hry i setkání Si–Putin

Leč hry tam nyní startují, neboť tak bylo rozhodnuto podle pravidel. A i když se bude i nadále protestovat, vyzývat k bojkotu a srovnávat s hrami nacistickými, připomeňme dvě věci.

Za prvé: O pořadateli nerozhodují státy s nálepkou liberálně demokratické, ale Mezinárodní olympijský výbor sdružující 206 výborů národních. Kdo by chtěl Peking účinně ostrakizovat, musel by k tomu získat většinu Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Nebo se naplno přihlásit k odkazu kolonialismu, kdy o těchto věcech rozhodovaly západní mocnosti vedené „starými bílými muži“.

Za druhé: O pořadatelství Pekingu se rozhodovalo v letech 2001 (pro letní hry v srpnu 2008) a 2015 (pro hry nynější). Po celou tu dobu byl Peking metropolí téhož režimu – autoritativního, pošlapávajícího lidská práva či skupinová práva menšin –, jako je dnes. Zde neplatí srovnání s Berlínem. Ten získal pořadatelství v roce 1931 jako metropole výmarského Německa. Jenže samotné hry proběhly v srpnu 1936 v metropoli třetí říše, která již uplatňovala norimberské rasové zákony a vojensky obsadila demilitarizované Porýní. Proto i pozdní výzvy k bojkotu měly logiku, v případě Pekingu ne. Nelze přece říci, že hry pořádá jiný režim než ten, kterému byly podle pravidel přiděleny. Sorry jako.

Peking hry využije k propagandě, ale to dělá kdekdo. Jistě bude propagovat i „měkkou sílu“: své hodnoty, stabilitu i harmonii, to vše v digitálně autoritářském balení. Pod symbolem pěti kruhů zřejmě uspořádá setkání Putin–Si, jež oznámí dohodu o plynovodu Síla Sibiře 2. Tedy o tom, že hádá-li se EU, zda plyn je, či není ekologický, Rusko má perspektivního odběratele v Číně. A toužíte-li po tutových jistotách, jednu hry nabízejí: vsaďte se, že během nich Rusko vůči Ukrajině žádnou vojenskou akci nepodnikne. Pověst země dodržující olympijský mír mu za to stojí.