Síla Síkelovy osobnosti. Jeho největším nepřítelem bude on sám

Pan Síkela je bezpochyby nejlepším ze zvažovaných kandidátů a dost možná tím nejlepším, co dokážou vládní partaje nabídnout. Ale v žádném případě není tou nejlepší osobou, kterou by Česko dokázalo do Bruselu poslat.

Síkela získal nominaci díky tomu, že v rámci povolebního handlování připadlo právo návrhu na koalici Pirátů a STAN, a podle všeho přímo Starostům. Což je první absurdita: nejdůležitější mezinárodní post dostane jako pašalík partaj, jejíž preference jsou v řádu pouhých jednotek procent.

Není pochyb o tom, že lidé jako Alexandr Vondra (ODS), Dita Charanzová (exANO), Marek Mora, Edita Hrdá či třeba Tomáš Pojar (všichni bezpartijní) jsou k dané práci vybaveni lépe než Síkela. Ale nemají například zájem, a zejména nemají tu správnou stranickou knížku.

Největším nepřítelem Síkely tak bude Síkela, resp. jeho osobitá povaha. Abyste pochopili jeho charakter, stačí citát, jímž dokazoval, že o funkci nebojuje: „Velký muž netouží vést. Je k tomu povolán.“