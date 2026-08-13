Jezděme hlavou, ego nechme doma. Jinak to na silnici vždycky hrozí smrtí

Jenže bude mnohem hůř – řidiči se utrhli ze řetězu a přišla doba, kdy si fakt silné a rychlé auto nebo motorku může pořídit každý. Každý, kdo si myslí, že umí řídit jako Ayrton Senna. A klidně s mobilem v ruce, kdy už je to stejný hazard, jako kdyby vám mezi oči namířil devítku a doufal, že není nabitá.
Silné auto je ale sakra ostře nabitá zbraň. Vím, o čem mluvím – sám řídím pětisetkoňového psychopata. Zadokolku s manuální převodovkou, kterou „omylem homologovali na silnici“, ve které není problém letět rychle, bokem a kde tě do sedačky tlačí běžně přetížení kolem 2G.
Na taková auta musíš mít hodně rychlé ruce na volantu, obrovský respekt, srovnané věci v hlavě, setsakramentskou pokoru a umět předvídat. Protože tahle auta a podobně rychlé nebo i rychlejší motorky prostě smrdí smrtí. A fyzika, ta je fakt neúprosná: co neubrzdíš, to už neukecáš. A takhle rychlá auta a motorky ti fofrem namluví a dlouho tě nechají věřit, že jsi dobrý řidič, že ti ABS pomůže a ESP něco zachrání, když už jde do tuhého.
Troufám si ale odhadnout, že devadesát procent řidičů takových strojů se nikdy nebylo svézt na letišti, na trati, za mokra, na rozbité okresce nebo na sněhu, aby si vyzkoušeli, jak se auto chová, aby ho nacítili, dostali do ruky a věděli, co dělat v okamžiku, kdy se to celé spakuje a letí úplně jinam, než kam točíte volantem nebo řídítky. Mají přece gumy, jež lepí jako blázen, elektronické asistenty (chcete-li chůvy), které jsou ve střehu, a auto, které jede. Co na tom, že nemají představu, jak a kdy nabrzdit, aby zatížili předek, kdy utahovat, jestli jet na brzký nebo pozdní apex a kdy dát bezpečně tu „cihlu na podlahu“.
Ona ta auta dneska v zatáčkách drží. Až do chvíle, kdy už ne, kdy přijde konec, kdy všechna elektronika řekne „sorry, kámo“. Pak už je to jen fyzika, které je úplně jedno, jak velké brzdy tam máš a že jsi obul nejlepivější gumy na trhu. A ty se divíš, protože přece to, jak řídit a zvládat krizovky, jsi si pustil na YouTube. Do kufru ti prostě nikdo zkušenosti nepřibalil a nepřibalí. Přitom by stačilo tak málo: přestat za jízdy koukat na mobil, volat a esemeskovat. To zaprvé, protože to je největší mor na českých silnicích a hazard se životy ostatních. A zadruhé nejezdit kudlu, hranu, prostě naplno, ale učit se na okreskách, pomalu zrychlovat a naučit se auto či motorku číst. A pořád u toho přemýšlet.
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Teprve pak je možno zkusit jet na limit, ale na okruzích, které máš bezpečně uzavřené, nemáš okolo stromy a většina krizovek skončí v kačírku nebo na trávě. U motorky to platí dvojnásob. Už jsem viděl spoustu nehod motorkářů i to, jak po nich lidé dopadnou. Všem v autoškole bychom měli tyhle reálné fotky ukazovat. Jak dopadl třeba ten, který jel bez motorkářského oblečení a třeba chrániče páteře, jen v tričku a kraťasech. Nebo jak dopadli ti, kterým to prostě jen v zatáčce ulétlo.
Možná bychom si měli prostě konečně přiznat, že technika nám utekla dopředu rychleji než naše schopnost ji zvládnout a je dnes už za hranicí myslitelného. Rychlé auto nebo motorka, to je nádherná věc. Jenže čím víc výkonu máš pod pravou nohou nebo rukou, tím rychlejší musíš být v hlavě. Protože když je plyn rychlejší než mozek, je průšvih vždycky jen otázka času. Jakmile totiž přestane rychlost řídit hlava a začne ji řídit ego, je to jen odpočítávání.