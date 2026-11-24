Zákon umožní trestat chování ohrožující životy a zdraví jiných účastníků silničního provozu. Chování s prvky agresivní jízdy. Vytlačování ze silnice, vybržďování, ujíždění před policisty nebo účast v nelegálních závodech. Má umožnit i propadnutí použitého vozidla.
Novela trestního zákona ještě musí projít oběma parlamentními komorami a musí ji podepsat prezident. Ale zatím se nezdá, že by mohla zásadně narazit. Podle očekávání. Zpravodajské weby často přinášejí svědectví (někdy včetně videozáznamu), jež dokážou čtenáře a diskutéry vytočit. Vidí-li, jak řidič vybrzdí auto se ženou za volantem, fyzicky ji napadne, a to vše před očima její malé dcery, jen vzácně se najdou hlasy na obranu onoho agresora.
Premiér Babiš by tak mohl říci, že „naši lidé“ větší přísnost žádají. A i kdyby to někdo označil za populismus, není to populismus toho typu, před kterým se tolik varuje. Na okraj. Je známo, že do webové diskuse na jakékoliv téma vždy někdo zamotá „Bureše“ nebo „libtardy“. Zde to nefunguje. V diskusi na iDNES.cz k tématu agresorů za volantem se našel jeden člověk, jenž napsal: „Takže podvody našeho premiéra zameteme pod koberec změnou zákonů, ale dalším zpřísníme tresty.“ Mezi ostatními však působil jako mimoň.
Téma pro fanoušky i odpůrce vlády
Lze tedy říci, že máme před sebou jedno z mála témat, které se vyhýbá jinak všudypřítomné společensko-politické názorové barikádě. Téma, kde přístup vlády víceméně podpoří fanoušci i odpůrci Babišova kabinetu. Buďme rádi, že v dnešní neurotické době ještě taková témata existují. Je to vzácnost. Važme si jí.
Můžeme přitom se zájmem sledovat, jak se k té novele a jejímu prosazování postaví vládní strana Motoristé sobě. Že by zkusili hájit agresivní magory za volantem coby své klienty? Ale kdež. Spíše to využijí jako šanci pro obhajobu pozice, že právě oni rozlišují mezi motoristy slušnými a nebezpečnými. Ty slušné hájí, s agresivními zatočí. To už je samozřejmě jejich věc. Ale můžeme-li alespoň trošičku poradit, bylo by lepší, kdyby takovýto vzkaz veřejnosti neříkal do kamery osobně Filip Turek.
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Za bezohlednou jízdu do vězení. Vláda přitvrzuje proti agresivním řidičům
Jistě, libertariáni či skalní konzervativci teď mohou namítat, že problém je spíše ve slabém uplatňování dosavadních možností, že nepotřebujeme nový, zbytečně tvrdý zákon. Jenže na to jsou po ruce protiargumenty.
Auto v roli koně, vězení v roli oprátky
Za prvé americký Divoký západ. Připomeňme, že na Divokém západě 19. a začátku 20. století se krádež koní trestala oběšením. Že se tak často dělo formou lidového lynče, ale státy jako Texas či Kalifornie měly oprátku za krádež koní i v trestním zákoníku. Zřejmě si pomyslíte, že je to příměr přitažený za vlasy. Ale ne až tak úplně.
Ta přísnost měla svůj důvod. Kůň byl v tehdejší Americe nejen dopravním prostředkem, ale i zásadním nástrojem obživy, práce, přežití v odlehlých krajích. Krádež koně znamenala pro okradeného něco jako rozsudek smrti: nemohl se ani dostat do civilizace, ani obdělat půdu.
Dnes tuto roli zastupuje auto. Je nejenom dopravním prostředkem, ale i nástrojem pro obživu, práci a přežití v té či oné oblasti. Toto vše pak chtě nechtě ovlivňuje agresivní řidič ohrožující jiného účastníka provozu. Nejde jen o bezprostřední hrozbu pro život či zdraví.
Kde vám mohou zabavit auto
Za druhé střední Evropa. Kdo si myslí, že přísná novela trestního zákoníku je osamocenou cestou Česka, mýlí se. Stačí se podívat na poměry v zemích nám více či méně blízkých.
Například. Ve kterých zemích hrozí propadnutí auta, spáchá-li řidič závažnou nepravost? V Rakousku, Polsku, Itálii, Dánsku, Švýcarsku, Francii. V Dánsku mohou úřady zkonfiskovat auto, i když je z půjčovny či pronajaté na leasing.
Za pozornost stojí i web ministerstva zahraničí. Informuje třeba o změnách trestního zákoníku v Polsku. Víte, že za překročení rychlosti o víc než 50 km/h přijdete o řidičák na tři měsíce? Že totéž riskujete úmyslným driftováním? Že naměří-li vám více než 1,5 promile alkoholu, soud je povinen rozhodnout o zabavení vozidla?
Ne, v přísnosti na agresivní řidiče nejsme sami. Spíš to vypadá tak, že teď doháníme sousedy. A agresivní řidiči si o přísnost sami a dlouho koledovali.