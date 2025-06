Levné, praktické, nepřehlédnutelné. Jak se silonkové podkolenky vytáhly z módního dna na hit sezony

Silonkové podkolenky ušly dlouhou cestu – od módní vychytávky starších žen, které nechtěly trpět v upnutých silonkách, až po vyhledávanou parádu. Zatímco dříve by módní policie oznámkovala odhalený lem průhledné fusky zaříznutý do lýtka známkou mínus tři z deseti, dnes jsou módní rubriky přesvědčeny, že jde o detail plný elegance! Takzvané sheer knee-high socks slaví návrat nejen na přehlídková mola, ale i do českých ulic.

Mrzoutům navzdory

Současný trend průsvitných podkolenek výrazně oživila italská značka Miu Miu - už v kolekcích pro sezóny jaro/léto 2023 a následně pro podzim/zima 2024 předvedla návrhářka Miuccia Pradaová modelky v krátkých sukních, mokasínech a hlavně v jemných silonových podkolenkách. Odstartovala tak lavinu zájmu o tento dříve tak podceňovaný doplněk, a zároveň mu vytvořila nový estetický kód – minimalistický a lehce provokativní, neb ne každý mu přichází na chuť.

Mrzoutům navzdory se silonky ve výšce pod kolena rychle uchytily i mimo mola. Známé tváře jako modelka Bella Hadidová, herečka Natalie Portmanová nebo influencerka Emma Chamberlainová je začaly nosit jak na společenské události, tak i v běžném stylu bez záře reflektorů. Trend se následně uchytil i u nás, a tak není nic neobvyklého spatřit silonkové ponožky v kombinaci s minisukněmi, šortkami i oversized sakem jako projev módního nadšení i lehké rebelie.

Hodně parády za pár korun

Ač je pro silonkové podkolenky typická především černá barva, výrobci aktuálně přicházejí s celou škálou barev - k dostání jsou jak v bílé, tak i v jemných pastelových odstínech lososové, světle modré nebo fialové. Kromě hladkých variant jsou průhledné podkolenky dostupné i v síťovině nebo krajce. Skvěle přitom fungují k minisukním, šortkám i delším košilím, ale také pod kalhoty s kratší nohavicí, takže je snadné sladit je s různými styly – od seriózního úboru do kanceláře po uvolněný outfit na páteční večer.

Sheer knee-high socks se vám líbit nemusí, vlastně vás mohou i esteticky odpuzovat, ale nemůžete jim upřít jejich praktickou stránku! Během rána, kdy je ještě chladněji, příjemně zahřejí. Jsou také neocenitelné při nošení páskových nebo tvrdých bot, protože chrání chodila před otlačeninami i puchýři. A velkou výhodou je nakonec i jejich dostupnost - tuhle parádu ze světových fashion weeků totiž pořídíte za šedesát korun v jakékoli drogerii či supermarketu.