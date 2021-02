SINGER: Komunikace ústavních soudců? Pěkný odstrašující příklad

Nemám žádnou ambici vyjadřovat se k rozhodnutí Ústavního soudu o volebním systému. Ale jako člověk, který vedl instituci významem i silou Ústavnímu soudu České republiky podobnou, si dovolím konstatovat, že bude-li se komunikace jeho soudců i předsedy dále držet v posledních dvou týdnech nastoupeného vzorce, může skutečně velmi rychle zmizet veškerá neformální autorita, kterou tato instituce dnes má. A upozorňuji, že tato autorita je v konečném důsledku potřebná i pro zachování jeho formální pozice.

Začnu ale vzpomínkou, Česká národní banka prošla, dovolím si říci, i z hlediska komunikace mnoha docela obtížnými epizodami. Za všechny vyjmenuji například počátek finanční krize, pády kampeliček či období intervencí. A zvláště v té poslední zmíněné epizodě, po rozhodnutí o oslabení kursu, jsem měl spolu s kolegy z BR možnost zažít víc než dost kritiky, ale také si vyzkoušet, co v komunikaci funguje.

A ani jedno z těchto období nakonec nevedlo k trvalejší ztrátě autority centrální banky, vždy zůstala respektovanou institucí. U většiny občanů, ale i všech významných politiků. A to mimo jiné protože se i její vrcholní reprezentanti, členové bankovní rady dokázali držet čtyř elementárních pravidel komunikace. Důsledky jejich porušování nám nyní předvádějí ústavní soudci v přímém přenosu.



Začnu prvními dvěma: Důvěrné informace se nevynášejí nikomu, natož novináři, a hlava instituce je v dodržování pravidel vzorem. Co vedlo předsedu Ústavního soudu k tomu svěřit se v rozhovoru novináři Echa24 s tím, jak soud rozhodl a ještě mu vysvětlovat, co se dělo během projednávání, ví jen on sám. V každém případě už jistě ví, že obezlička „k živým pojednávaným věcem se zásadně nevyjadřuji, ale tady mohu učinit výjimku, protože tento náš rozhovor vyjde až po jednání pléna,“ byla u takového rozhovoru jen obezličkou. Novinář skutečně není přítel, vyzrazováním důvěrnosti si ho nelze naklonit a rozhodnutí o volebním systému je solokapr.

K čemuž si dovolím ještě radu mladším čtenářům lidovek na počátku jejich kariér, vynášení nezískává nic nejen u novinářů, ale také u většiny normálně myslících lidí, včetně potencionálních zaměstnavatelů. Sám vím o několika příkladech, kdy právě vynášení od bývalého zaměstnavatele tedy i ČNB vedlo k tomu, že velmi pěkná pozice nebyla uchazeči nabídnuta. Kdo taky stojí mít ve vedení někoho, kdo neumí držet basu.

A nyní k druhým dvěma: Nehádáme se, a nenapadáme na veřejnosti a svědčí-li něco zjevného v můj prospěch, stačí mlčet, však on to někdo jiný napíše. Naznačí-li předseda P. Rychetský v rozhovoru daném po tom všem Hospodářským novinám, že je možné, že odlišné stanovisko jeho kolegů souvisí s tím, že jim bude prezident prodlužovat mandát – je to samozřejmě porušení třetího pravidla. To ale neznamená, že na ně musí další soudce Ústavního soudu explicitně reagovat v následném rozhovoru, a tu reakci vygradovat tím, že šéf jeho instituce se dopustil s nejasnou „motivací“ „absurdního a nepravdivého tvrzení“ (Česká pozice 9.2.2021). Však on by si někdo spíše dříve, než později všiml, že disentujícím soudcům končí mandát až po konci mandátu prezidenta.

Žijeme v hodně rozčilené, nejisté době. Bylo by skutečně ke prospěchu věci, kdyby soudci z nejvyšší soudní instituce změnili způsob své komunikace o jednom z nejdůležitějších rozhodnutí své instituce. Pokud tak neučiní, mohou totiž brněnské ctihodnosti společným úsilím přijít o čest i hodnosti. Nezávislost a autorita i těch v právu nejchráněnějších institucí se totiž v konečném důsledku u politiků a jiných důležitých činovníků odvíjí především od respektu k nim. Ničemu z toho tento způsob komunikace neprospívá.

Na závěr něco pozitivního: je moc dobře, že předseda P. Rychetský oznámil, že nebude komentovat rozhodnutí prezidenta republika anulovat jeho loni oznámené vyznamenání. Mimo jiné i proto, že ten komentář (viz poslední komunikační pravidlo) v médiích stejně učiní dostatečné množství jiných osob. Snad to tak zůstane a snad se komunikace ústavních soudců alespoň na veřejnosti uklidní. Přeji si to velmi jako občan tohoto státu, který mám stále v úctě.

Už proto, že si ani trochu nepřeji jakékoliv zvýšení pravděpodobnosti toho, že se našemu Ústavnímu soudu stane to, co se nad ránem 6. ledna 1918 po bolševické revoluci stalo v Petrohradu ruskému Ústavodárnému shromáždění. Tedy, že uprostřed dramatické rozpravy vejde do sálu městský policista „měšťák“ - v Rusku to byl tehdy stráži velící námořník, ale ty v Brně nemáme - a slovy: „Stráž je už unavená. Navrhuji, abyste to jednání skončili a poslali všechny domů,“ činnost instituce jednou provždy ukončí.