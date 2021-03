SINGER: Zavření průmyslu není dobrý nápad. Bylo by to významně dražší než loni

Z českého průmyslu se stal koncem minulého týdne terč všech, kteří si potřebují najít důvod k nedodržování pravidel lockdownu. Operuje se s uzavřením „neesenciálních“ výrob. Ignoruje se přitom, že náklady takového kroku by byly významně vyšší a ztráty dlouhodobější, než jsme pozorovali při zastavení výroby, které jsme zhruba před rokem zažili.

Současně je ale také velmi pravděpodobné, že údaje o míře, v jaké se výroba na šíření nákazy podílí, jež vychází z výpovědí nakažených, jsou značně nadsazené. A v neposlední řadě je také dobré podotknout, že definice toho, co jsou „neesenciální“ výroby, se sice země od zemi liší, ale rozhodně je podstatně užší, než se účastníci debat včetně těch titulovaných médii jako „experti“ domnívají.



Ignorování reality

Především je nutné zdůraznit, že uzavření výrob v loňském roce se odehrálo v období univerzálního, globálního lockdownu, což náklady pro českou ekonomiku paradoxně minimalizovalo. Zavřeli totiž také odběratelé zboží českých firem, takže se nesnažili jejich dodávky nahradit. To by se dnes určitě neopakovalo, čeští výrobci by byli velmi rychle „ze hry venku“.

Náklady z případného uzavření podniků by tedy byly neseny mnohem déle, než si uvědomujeme. Prostě by nám ty podniky vypadly z dodavatelských řetězců a český průmysl by se vrátil na počátek 90. let, kdy se do světové výroby vracel s pomocí prací ve mzdě a mnohem nižších marží. To vše by bylo spojeno s nezaměstnaností, výpadkem příjmů rozpočtu a zhoršením všech služeb našeho státu, samozřejmě včetně zdravotnictví.

Současně je ale také třeba si připomenout, že údaje založené na výpovědi občanů s pozitivním testem se už dnes od skutečnosti velmi pravděpodobně liší. Víme, že většina nakažených udává minimum kontaktů, víme, že to není pravděpodobné, víme, že chrání jiné a neuvádějí jména. Současně jim ale věříme, že se jich tolik nakazilo v zaměstnání.

Vážně? A co už taky mají, chtějí-li mít od pracovníků hygienických služeb pokoj a současně se nevystavovat nebezpečí postihu, říkat? Že měli doma mejdan? Očekávám, že nyní se už nebude jako zdroj nákazy uvádět vůbec nic jiného, než je zaměstnání (tedy Brňané, Ostravané a Pražané budou mít ještě MHD).

Navíc se obávám, že ti, kteří argumentují jak indexy pohybu (google mobility), tak odpověďmi lidí ve výběrových šetřeních ve prospěch toho, že opatření jsou stále spíše dodržována, ignorují realitu menších aglomerací. Zjednodušeně řečeno, jde-li se skupina obyvatel české vesnice sejít po deváté večer u sudu v hasičárně, jejich pohyb na vzdálenost 40 metrů se v google mobility indexu neodrazí, i kdyby si vzali mobil. A také nebudou takoví blázni, aby se k tomu v nějakém šetření přiznávali. To, že nedodržování pravidel je fenomén menších územních celků, pěkně ilustruje mapa výskytu nákazy, kde bez ohledu na postup nové mutace nejsvětlejšími body jasu vůči svému okolí (nejméně nově pozitivních hlásí) jsou větší města.

Ani tam to ale není žádná hitparáda. Úterní ranní procházka Prahou mi to opět připomněla, v den po zavedení nejpřísnějšího lockdownu se s nošením respirátorů tak pětina obyvatel Bubenče zas tak neobtěžovala. Což je docela závažný argument proti zavírání výrobních podniků, které by vedlo k podstatně nižší eliminaci kontaktů, než mnozí očekávají.

Jakmile začne venku svítit sluníčko, případná celorepubliková dovolená nebude strávena v izolaci v bytech, ale společně na zahradách, vnitroblocích a před bytovkami. A policisté hlídající okresy se do každé vesnice skutečně nedostanou.

V neposlední řadě si dovolím poznamenat, že slovo neesenciální je třeba definovat. A ty definice jsou užší, než se mnozí, kdo to slovo v posledním týdnu ze zalíbením vyslovovali, domnívají. A užší je i v zemích, kde mají s důkladným lockdownem docela zkušenosti.

Jen třeba dva příklady zemí začínajících na I, které se s lockdowny moc „nepáraly“: Irsko a Izrael. Na irském seznamu esenciálních aktivit lze najít vedle agra třeba i strojírenství. V Izraeli si každá firma definovala dle daných pravidel, zda je esenciální. A pravidla hovořila třeba o tom, že esenciální aktivity jsou ty, které podporují export. A ze zavíraných podniků byly i v období nejpřísnějšího lockdownu vyjmuty také ty, které před tím získaly investiční podpory. Export, strojírenství a podpory, to bychom toho v Česku asi tak moc nezavřeli... Možná by neškodilo, kdyby se všichni experti dožadující se zavření neesenciálních podniků od Josefa Středuly až po mágy počítačových modelů nákazy podívali do zdrojů.

Ať firmy testují

Skončím ale pozitivně, odhalily-li antigenní testy v posledních pár týdnech nákazu zhruba u dvou procent pracovníků Škodovky, určitě nejde o nějaký excesivní výskyt nákazy. Ale ukazuje to na možnosti, které lze zapřažením podnikatelského sektoru do testování využít. Výrobní firmy loni dokázaly čelit covidu a opatřením vyvolanými pandemií s menším propadem, než by bylo možné očekávat. Dostanou-li k tomu správný nebo alespoň postačující právní rámec, věřím, že zvládnou i otestovat a pak před dalším šířením nákazy ochránit až do příchodu masové vakcinace docela podstatnou část populace.

A nejspíš ten systém zavedou rychleji, než by u nás trvala debata ministerstev o definici neesenciálních aktivit. Pokud ale dostaneme po hotelích a restauracích další segment českých firem a podnikatelů na nebo za hranu krachu, nemůžeme čekat, že z toho vzejde něco dobrého.

Autor je hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér ČNB.