Singularita? Pro lidstvo by globální výpadek měl být výstrahou

Globální výpadek IT, psala média. Skynet známe z Terminátora. Když si ta digitální síť uvědomila sama sebe, nastala singularita, okamžik, kdy technologie nenávratně ovládne lidskou společnost.

Jak dlouho ještě rozeznáme hranici mezi sci-fi a skutečností? Skynet je fabulace, ale družice systému Starlink nám létají už šest let nad hlavami. Co až si Starlink uvědomí sám sebe? Jasně, tady si děláme legraci a včera se rychle přišlo na to, že jde o prkotinu: jedna chybná aktualizace vyvolala nestabilitu Windows. Jenže, a to je hlavní, ta prkotina dokázala narušit sofistikovanou a globalizovanou společnost. Ta je zranitelnější, než jak si sama připadá.

V době, kdy digitální platformy řídí vše, od protiraketových systémů až po distribuci důchodů, a slovo digitalizace je součástí každého veřejného projevu, je to jistá výstraha. Jistý signál, jak by řekl premiér Fiala. Až zase budou politici velebit digitalizaci, mohli by lidem mimo svět IT vysvětlit, jak je to s jejími plusy, ale i riziky.