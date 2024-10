Sinvár jako Sinvár. Smrt vůdce Hamásu operaci proti němu v Pásmu Gazy neukončí

Sinvár bude nahrazen schopnými vojenskými veliteli v Pásmu Gazy a stejně extrémními politickými vůdci v zahraničí. Úplné stažení Izraele by se podobalo kapitulaci Izraele v této válce a umožnilo by schopným nástupcům Sinvára obnovit vojenskou organizaci Hamásu během příštího desetiletí, aby znovu ohrozili Izrael.

Sinvárův bratr Mohammad Sinvár je nejpravděpodobnějším kandidátem, který oficiálně převezme vojenské křídlo skupiny a povede obnovu Hamásu.

Mohammad vstoupil do prvních buněk Hamásu v 80. letech, později se stal velitelem brigády Hamásu Chán Júnis.

Mohammad v poslední době sloužil jako šéf Hamásu pro logistiku a lidské zdroje a jako hlavní válečný plánovač v rámci bratrova vnitřního kruhu. Tyto role mu odhalovaly záměry jeho mrtvého bratra a vizi pro tuto skupinu po válce a poskytly by mu silné pochopení logistických a lidských požadavků Hamásu na obnovu, pokud by se Izrael stáhl z pásma Gazy.

Priorita – vztahy s Íránem

Mohammad by velmi pravděpodobně zpočátku sdílel svou vedoucí roli s dalšími vysokými vojenskými veliteli Hamásu, zejména s velitelem brigády v Gaze Izz al Din al Haddadem.

Haddad je nejvýše postaveným žijícím vojenským velitelem Hamásu v severním Pásmu a bojoval ve všech velkých válkách proti Izraeli. V roce 2021 působil také jako logistický důstojník pro všechny síly Hamásu v jižním Pásmu.

Izraelské operace rozdělily Pásmo Gazy na dvě poloviny, které jsou navzájem nepřístupné. Izraelské síly zničily síť podzemních tunelů mezi oběma polovinami, které by umožnily pohyb vojenského personálu a zásob, a proto by potřebovaly druhého velitele Hamásu, který by řídil každodenní aktivity v severním Pásmu. Jak Mohammad Sinvár, tak Haddad budou postrádat dostatečné velení a řízení dokonce i v jižním a severním Pásmu, protože izraelské operace rozložily většinu konvenční vojenské velitelské struktury Hamásu. Sinvár a Haddad nebudou schopni smysluplně řídit vojenské operace, dokud bude izraelský tlak přetrvávat.

Místopředseda politbyra Hamásu Chalil al-Hajja je nejpravděpodobnějším Sinvárovým nástupcem ve funkci politického vůdce Hamásu. Hajja byl údajně jedním z mála exilových vůdců, kterým Sinvár důvěřoval, a hrál klíčovou roli při vyjednávání o příměří.

Hajja má mnohem silnější vztahy s Hizballáhem a Íránem než jiní kandidáti na nejvyšší vedoucí roli Hamásu. Hajja také pravděpodobně převzal mnoho povinností předchozícho šéfa Hamásu Ismáíla Haníji – jako jednání se zahraničními partnery – které Sinvár nemohl vykonávat kvůli své fyzické pozici v Pásmu Gazy. Vztahy s Íránem jsou pro Hamás pravděpodobně nejvyšší prioritou.

Využít rukojmí k zisku

Hamás si uvědomuje, že na bojišti nezvítězí. Skupina se místo toho snaží využít rukojmí, která stále drží, pro politický zisk. Hamás koncem srpna popravil šest rukojmích ve snaze vyvolat v Izraeli protesty, které by donutily izraelského premiéra Benjamina Netanjahua přistoupit na požadavky Hamásu na příměří. Poprava rukojmích vyvolala masivní protesty v rozsahu, jaký nebyl zaznamenán od soudních protestů v roce 2023.

Protesty v roce 2023 byly jedním z bezprostředních spouštěčů, které vedly Hamás k přesvědčení, že útoky ze 7. října – v kombinaci s útoky Íránu a Hizballáhu – způsobí kolaps Izraele. Hamás věří, že izraelská společnost je ze své podstaty slabá a že vyvolání domácích protestů je jedním ze způsobů, jak tlačit na Netanjahua, aby ustoupil požadavkům Hamásu na příměří.

Je krajně nepravděpodobné, že by Muhammad Sinvár nebo Izz al Din al Haddad rukojmí propustili, i kdyby se exilové vedení Hamásu rozhodlo prosazovat novou strategii a zajistit příměří za podmínek Izraele. Mohammad Sinvár a Haddad budou mít v Hamásu mimořádnou roli, protože jsou to jedinci, kteří vědí, kde rukojmí jsou, a proto by měli mít právo veta nad jakýmkoli příměřím.

Mohammad – vzhledem k jeho blízkosti ke svému bratrovi při plánování této války – má velmi pravděpodobně podobné názory na příměří jako Jáhjá. Zhoršená situace velení a řízení uvnitř Hamásu také extrémně ztíží shromažďování a provádění přesného sčítání živých rukojmích, což dále zkomplikuje vyjednávání.

Vzhledem k současné organizační trajektorii Hamásu je nepravděpodobné, že by se strategie Hamásu změnila. Sinvárovo zvolení do čela Hamásu v srpnu 2024 demonstrovalo vzestup nejextrémnějšího, proíránského křídla Hamásu na úkor relativně méně proíránských frakcí. Hajja v pátek potvrdil, že Izrael zabil Jahjá Sinvára, současně ale dodal, že Sinvárova smrt nezměnila vyjednávací pozici Hamásu: úplné stažení Izraele a ukončení války výměnou za rukojmí.

Pomalý proces obnovy

Příměří za podmínek Hamásu je zcela nepřijatelné, protože umožní vysoce kvalifikovanému vojenskému vedení Hamásu organizaci znovu vybudovat a ohrozit Izrael v příštím desetiletí. Proces obnovy může být pomalý, ale příměří, které Hamásu umožní obnovit se odstraněním izraelských sil, které by zabránilo pašování mezi Egyptem a Gazou, odsoudí Izrael k opětovnému vedení této války.

Příměří podle izraelských podmínek, které zahrnuje údržbu Filadelfského koridoru, by umožnilo izraelským silám zajistit, aby si Hamás nemohl doplnit zásoby a obnovit kapacity, které v minulosti použil k vyhrožování Izraeli.