ŠITNER: Baterie, zachránci automobilek. Je chování ČEZu logické?

Není to tak dávno, co polostátní ČEZ jen vyráběl elektřinu a dostával ji ke svým zákazníkům. Nyní plánuje výrobu baterií pro elektromobily nebo těžbu lithia. Na první pohled to vypadá jako nelogický krok stranou.

Energetická firma bateriím nerozumí. Na to tu máme obří chemické giganty, kteří chrlí baterie v obrovských množstvích od malých do hodinek po obří do úložišť energie. Problém ale je, že svět nyní není úplně normální. Začaly tři dekády s cílem dramaticky snížit emise skleníkových plynů. To postaví vzhůru nohama energetiku, průmysl, zemědělství a vyžádá si, ano, obrovské množství baterií.



Globální klimatické cíle převedou na baterie v dalších dekádách většinu aut na silnicích. Energetika se bude muset opřít o zdroje, jako jsou vítr a slunce, a baterie jako úložiště budou logickým řešením, jak si zajistit stabilitu a jistotu dodávek.

ČEZ baterie potřebuje a potřebovat bude. Hodí se mu k instalacím solárních elektráren do domácností a firem. Budou se mu stále více hodit jako zmíněná úložiště. V normálním světě by ale ČEZ nad výrobou vlastních baterií nejspíše ani neuvažoval. Zkrátka by je poptal na trhu, nechal by profíky soutěžit a koupil by to nejlepší.

Ale je to polostátní firma, která tak trochu plní to, co politici chtějí. Česko je země závislá na automobilovém průmyslu. Je to jádro ekonomiky, exportu a vlastně i zaměstnanosti. Dnes stojí na spalovacích motorech a dílech pro ně. Přechod na elektromobily je hrozba, která může skončit tím, že českému autoprůmyslu ujede vlak a právě tuzemská výroba baterií tomu může – jak se věří – zabránit.

Šéf ČEZ bude říkat, že našel novou obchodní příležitost, že baterie mají budoucnost a firma by se tím směrem měla vydat. Klíčová ale bude Škoda Auto a Volkswagen. Jim se na podnose nese lokalita i kapitál polostátní české firmy. Andrej Babiš i Karel Havlíček chtějí pomoci Škodě, ale zase nechtějí vypadat, že nejziskovější české firmě něco dávají. ČEZ může být elegantním řešením.

V kontextu světového dění to není nic překvapivého. Automobilky nyní uzavírají partnerství s výrobci baterií, aby měly jistotu, že je dostanou. Kdo bude stát opodál, nemusí dostat nic. Tesla a čínské BYD a Great Wall jsou zatím jediné tři automobilky, které mají výrobu svých baterií pod svou kontrolou. Volkswagen, mateřská společnost Škody, nechce stát stranou. Za miliardu eur koupil podíl čtvrtého největšího čínského výrobce baterií, buduje závody na baterie v Evropě a investuje i do technologických firem.

Pak je tu ale i politický problém. Výrobu baterií dlouhodobě ovládá Asie, konkrétně Čína, Jižní Korea a Japonsko. U elektroniky to ani tak nevadilo. U aut už jsou to ale úplně jiné objemy, tady jde o biliony korun. Hrozí, že se část evropského autoprůmyslu přesune do Asie. Je tu proto tlak na to, aby se evropský podíl výroby baterií zvýšil z loňských 7 procent globální produkce na 31 procent v roce 2030. Evropa vynakládá miliardy eur, aby se to podařilo. Peníze už čerpal Fiat, BMW nebo i Tesla. Další podpory vytahují jednotlivé země unie. Každá chce pomoci svému autoprůmyslu – někde jako zaměstnavateli, jinde se argumentuje podporou přechodu na čistou mobilitu.