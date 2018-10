ŠITNER: Německé dilema. Automobilky se dostaly do defenzivy vlastní vinou

Praha Herbert Diess, šéf koncernu Volkswagen, si tento týden postěžoval, jak Evropa bojuje proti autům. Jak prý pořád řeší nějaké emise a neuvědomuje si, že ohrožuje pracovní místa v automobilkách. Diess má samozřejmě v řadě věcí pravdu. Je ale třeba připomenout, že Volkswagen podváděl při měření emisí. V souvislosti s tím umře předčasně jen v Evropě 5000 lidí každý rok. A Diess mluví o hysterii.

Právě Volkswagen svým podvodem naplno rozproudil debatu, často iracionální, o škodlivosti naftových motorů. Ta dnes škodí celému autoprůmyslu. Navíc aférou Dieselgate zdiskreditoval i ostatní automobilky a postavil je tak v debatách o budoucích emisích na vedlejší kolej. Původně byly itálie automobilky Evropě partnerem ve snaze zlepšovat životní prostředí, nyní jsou vnímány jako někdo, kdo jen podvádí a háže do ekologických snah vidle.

Podobně působí i Diessovo vyjádření o tom, jak Evropa bojuje proti individuální mobilitě, a tedy proti autům. To ale není žádná válka proti automobilkám. To je naprosto nevyhnutelný postoj politiků. Problémem současnosti je, že si auto může v Evropě dovolit prakticky každý. To ale není dobré ani pro silnice, ani pro parkovací místa a ani pro města. Politikům prakticky nezbývá nic jiného než se snažit část lidí od cest autem odradit. Je jasné, že tohle není pro automobilky výhodné, protože část jejich zákazníků může časem zjistit, že auto nepotřebuje. Ale je to naprosto nevyhnutelné, pokud se má životní prostředí zlepšovat a pokud nemají být města ucpaná auty.

Obavy Volkswagenu jsou pochopitelné. Automobilový průmysl a doprava obecně se zcela promění. Nastupující elektromobility mohou využít jiné automobilky, mladá generace může preferovat jiné výrobce. Auta nejspíše zdraží a budou méně dostupná. Možná Volkswagenu teď hlavně chybí těch téměř 750 miliard korun, které jej stálo zahlazování podvodů s naftovými motory. S tímto balíkem peněz v kapse se určitě šlo na budoucnost připravit lépe.