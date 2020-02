ŠITNER: Rozšiřme armádu. Rozpočtovou tvořivostí závazky k NATO splníme

PRAHA Z českého rozpočtového pohledu je nesmysl dávat více peněz na obranu. Najde se tisíc důležitějších věcí. Jsou tu ale dva zásadní problémy. Tím prvním je očekávání našich koaličních partnerů, a to hlavně Spojených států, a tím druhým naše vlastní sliby. Kdo manželce slibuje, že bude častěji kupovat květiny a ví, že ona to také očekává, těžko pak na Valentýna argumentuje, že koupě nové vrtačky byla v danou chvíli rozumnější nápad než stát frontu v květinářství. Má nejspíš pravdu, ale nevypadá to dobře.



Jak udělat, aby to vypadalo, že to s NATO myslíme vážně a zároveň abychom v rozpočtu utráceli za věci, které nám přijdou užitečnější? Řešení se přímo nabízí a politika s tím má řadu zkušeností. Ve vykazování různých procent Bruselu také umíme být kreativní. Není třeba zvyšovat počet vojáků a pořizovat stíhačky nebo tanky. Pod rozpočet armády se dá zahrnout celá řada činností, které nyní stojí mimo ni. Může se pod ní dostat mnohem více vzdělávání, více zdravotnictví, více vědy i výzkumu. Najde se i celá řada dalších možností.

Armáda může vybudovat více svých vysokých škol a stát se v řadě oborů alternativou k civilnímu vzdělávání. Může budovat vojenské nemocnice, případně si může od státu pořídit i ty stávající. Může vytvářet výzkumná centra, která mohou provádět výzkum v oblasti strojírenství, chemie, zemědělství, biologie, prakticky v čemkoli.

To vše má nevýhodu – cokoliv bude řešit uzavřená armáda, bude nejspíše stát více, než by to stálo v otevřenějším civilním prostředí. Ale mohli bychom vykázat, že to s NATO a závazky myslíme vážně. Výhodou by také mohlo být, že by se věci, na které se dlouhodobě tak trochu kašle, dostaly do pevného prostředí pod armádními křídly. Pro školy, nemocnice i výzkumná centra je často náročné získat od státu peníze a dosáhnout na stabilní financování. Navíc musejí počítat s tím, že část slibů politici reálně nikdy nesplní. Armáda by mohla přinést tolik potřebnou jistotu.