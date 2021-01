ŠITNER: Tesla a ti ostatní Muskovy automobily zatápějí německým premiantům i v Česku

Praha Z Elona Muska se díky raketovému růstu hodnoty automobilky Tesla stal nejbohatší člověk na světě. Z českého pohledu to vypadá jako něco virtuálního, co se děje jen díky masivním dotacím a jen v bohatých zemích. I v Česku je stopa Tesly stále silnější. Celkem už těchto vozů v Česku jezdí přes tisíc.

Americká automobilka loni v Česku udala 394 nových aut, meziročně třikrát víc; dalších 83 si Češi dovezli jako ojetiny. Z perspektivy celého trhu, na němž se loni udalo 203 tisíc nových aut, to představuje velmi malý podíl, nad kterým by šlo ohrnout nos. Jde ale jen o úhel pohledu.



Lepší než Audi A4

Bestsellerem Tesly byl loni model 3 s 338 registracemi. To z něj dělá třetí nejprodávanější elektromobil na trhu po škodovkách Citigo iV (v základu za méně než třetinu ceny Tesly) a Enyaq (registrace kvůli testování automobilky). Tesla tak překonala i dosavadní hvězdy mezi elektromobily, například modely Hyundai Ioniq a Kona nebo Renault Zoe. Ani jeden z těchto modelů neprodá ani polovinu toho, co prodá Tesla.

Možná není překvapivé, jak významnou roli Tesla v Česku hraje mezi elektrickými auty. Překonává ale i rivaly se spalovacími motory. Na trhu stojí proti vozům, jako je Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C, Volvo S60 nebo Lexus IS. Lépe než Tesla v Česku loni prodávalo jen BMW. Audi, Mercedes ani Volvo na Teslu v této kategorii nestačí. Kdo chce prémiový sedan (nebo kombík) střední třídy, je pro něj Tesla druhou nejčastější volbou.

Ve prospěch Tesly samozřejmě hraje to, že zákazníci prémiových značek si v posledních letech více kupují SUV než sedany a kombíky a prémiové značky jim nabízejí doslova záplavu modelů, z nichž si mohou vybírat. Zájem zákazníků se u Tesly také netříští mezi širokou nabídku srovnatelných modelů. Zatím má tři, brzy budou čtyři. Pro srovnání, BMW nabízí auta s třiceti různými karoseriemi.

Výsledek Tesly je dobrý i s přihlédnutím k tomu, že nejlevnější myslitelné auto značky začíná na 1,3 milionu korun. Navíc má v Česku jediné prodejní a servisní místo a na prohlídku je z některých částí země výhodnější jet do Německa nebo Rakouska. Proto se také většina vozů značky prodá v Praze a okolí. Neexistuje značka, která by s takto slabým zázemím dokázala vykazovat takové prodeje. Tesla už se dotáhla na japonský Lexus, jenž má dlouhodobě vybudovanou prodejní a servisní síť a může se opřít o věrné zákazníky z minulosti.

Navíc neplatí tvrzení, že by elektromobil byl ve světě prémiových aut dražší. Konkurenti se spalovacím motorem jsou výrazně levnější při základní ceně, v reálu už takový rozdíl není. Například BMW 3 je v základní výbavě o půl milionu levnější. Pokud si ale zákazník dopřeje lepší motor (aby držel krok s Teslou) i srovnatelnou výbavu, je cena prakticky totožná.

Zrychlení, okamžitý výkon, ticho

Ukazuje se, že i v Česku, kde nejsou majitelé spalovacích aut penalizováni a majitelé elektromobilů odměňováni jako v západní Evropě, se dokážou elektrická auta prosadit a cena není pro zákazníky překážkou. Navíc nejde o to, že by si zákazníci připláceli, aby měli zelenější auto. Oni to auto za ty peníze prostě chtějí. Chtějí zrychlení, okamžitý výkon nebo ticho. Není to vůz, u kterého se zákazník musí omezit, aby zachraňoval planetu. Podle průzkumů je víc zajímá, co o čem Elon Musk psal na Twitteru, než jak je na tom klima.

Celkové prodeje Tesly jsou v Česku celkově stále o řád menší než u prémiových německých značek. Automobilka ale zabírá rostoucí trh elektrických vozů – a běžné automobilky budou muset hodně bojovat, aby do budoucna o svůj podíl nepřišly. Mezi elektromobily prodá Tesla i v Česku víc bateriových aut než Audi, BMW a Mercedes dohromady. A právě to žene cenu akcií Tesly vzhůru. Pokud elektromobilita opravdu nastoupí, jak se očekává, může trh prémiových aut ovládnout právě automobilka Elona Muska. Tedy přesněji: může ovládnout výraznou část celého trhu aut.



Strach o budoucnost

V principu jde o podobnou věc, jako když v Česku kraluje Škoda. Pro většinu zákazníků jde o první či alespoň o jednu ze zvažovaných voleb. Kdo chce malé auto, nejspíš pokukuje po fabii a konkurenty s ní srovnává. Jiné auto si koupí, pokud bude vedle fabie cenou, výbavou nebo pověstí vypadat líp. Ve výsledku má fabia polovinu své kategorie a dalších 20 modelů bojuje o ten zbytek. Tohle se pomalu stává u Tesly. Lidé zvažují, zda si koupit Teslu nebo jiný elektromobil. A to je pro další automobilky nepříznivá situace.

Letos má na trh přijít SUV, model Y, jež osloví víc zákazníků, do konce roku se má rozjet výroba v nové berlínské továrně. Do toho se Tesla postupně učí vyrábět auta a zbavuje se krok za krokem dětských nemocí, špatného slícování a nevalné pověsti, co se kvality týče. Tohle všechno ale lidé značce odpouštějí. Její vozy chtějí, a hlavně už se nechtějí vracet ke spalovacím motorům.