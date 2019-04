ŠITNER: Zlomme skeptiky. Zdanění ‚špinavých‘ aut nikoho nenadchne

PRAHA Končící ministr dopravy Dan Ťok nedokázal Čechy přimět k tomu, aby si ve větší míře pořizovali zelenější auta a naopak se odvraceli od těch těch „špinavých“.

Evropa – a tedy my jako její část – si odhlasovala přísnější limity pro auta i výrazné snížení emisí z dopravy jako takové. Část těchto cílů může už napřesrok tvrdě dopadnout na automobilový průmysl, na kterém Česko stojí. Další mohou zasáhnout státní rozpočet, až bude stát z obav před sankcemi dohánět klimatické cíle pro rok 2030.



Zjednodušeně platí, že čím více si budou Češi kupovat zelenější auta, tím ve výsledku lépe pro automobilový průmysl a tím menší práci bude mít Česko se svým podílem na evropské snaze zkrotit globální oteplování. Jenže rostou prodeje větších a žíznivějších SUV a elektromobilita je považovaná spíše za bruselský diktát než za stále přijatelnější možnost pohonu auta. Ekologická daň na dvacet let stará auta a parkování zdarma pro elektromobily situaci zásadně nezmění.

Většina Evropy už zavedla různé formy daní a tu a tam i dotací. Prosadit něco takového v Česku nebude jednoduché. Dan Ťok tvrdě narazil, když před rokem jen uniklo, že ministerstvo zvažuje poplatky pro ty ekologicky nejhorší auta na silnicích. V Česku se takový plán bere jako útok na ty nejchudší. Naopak podpora zelených aut se bere za podporu těch nejbohatších. Všichni tak okamžitě raději popřeli, že se něco takového zvažovalo.

Jenže něco takového dříve nebo později bude třeba. Voličům se bude muset vysvětlit, že nás čeká dekáda, během které se má doprava výrazně zefektivnit. Právě ministerstvo dopravy by mělo pomoci, aby občané ze svých stávajících aut sedli do menších, nejlépe elektrifikovanějších. Každá taková snaha narazí u skeptického národa, který zelenou dopravu považuje za eurochiméru. Přitom by možná stačilo více mluvit o následcích emisí z dopravy. Reálně kvůli tomu umírají lidé a každé zlepšení počet mrtvých snižuje. Třeba by to i voliči vzali nakonec za své.