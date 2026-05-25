Cosplay v Brně. Scénku sehráli národně vyhranění oponenti landsmanšaftu

Máte rádi literární, komiksovou nebo filmovou postavu? Obvykle žánru sci-fi, ale to není podmínka. Máte ji rádi a převléknete se do jejího kostýmu. Když jste opravdu náruživý cosplayer, dokážete postavu s větší či menší přesvědčivostí hrát. Nebudete to dělat v koupelně před zrcadlem. Musíte ven, mezi lidi. Mezi další cosplayery. A k tomu slouží speciální festivaly, ale také šířeji pojaté podniky, jako u nás pravidelně bývá Comic-Con v Brně a v Praze.
Na brněnský Comic-Con si musíme počkat do listopadu. O víkendu se tam konal Animefest, největší podnik toho druhu ve střední Evropě. „Pokud jste plánovali vzít kostým, který může připomínat něco z období druhé nebo i první světové války (military uniformy, některé anime kostýmy, historické alternativy atd.), raději ho letos nechte doma,“ četli letos zájemci o účast v instrukcích vydaných pořadateli. „I jen trochu realisticky vypadající zbraně přenášejte zabalené nebo v zavazadlech,“ nabádali pořadatelé.
Co je toto za novinu? Vysvětlení prosté. Necelý půlkilometr od Animefestu se v rámci akce Meeting Brno konal sjezd sudetoněmeckého sdružení, krátce zvaného landsmanšaft. A je to jasné. Nebo zamotané?
Kdyby se potomek našich někdejších krajanů připletl v kožených kalhotách do Animefestu, asi by se toho moc nestalo. Ale co kdyby cosplayer oblečený jako feldvébl wehrmachtu zabloudil do obřadů národního smíření? Mohl by dostat na chrám páně, toho se báli pořadatelé. Média nic podobného nezaznamenala, aspoň jsem si nevšiml. Jen s jednou výjimkou.
Národně vyhranění oponenti landsmanšaftu sehráli klasicky cosplayovou scénku. Jeden byl za esesáka, druhý v pruhovaném kostýmu vězně koncentračního tábora. To jako aby i méně důvtipnému došlo, že hodující návštěvníci jsou vlastně esesáci a prahnou nás znovu zahnat do pruhovaného.
Cosplayer věru nejsem, ale scifista nemůže fenoménu uniknout, takže jsem to mockrát viděl. S těmi kostýmy to není jen tak. Půjčovny kostýmů nabízejí všelijaké mundúry. Že by pruhovaného koncentráčníka? Nechce se mi věřit. Kostýmy půjčují ve fundusu na Barrandově. Ano, v katalogu najdete položku konzentrationslager prison – man, i se škrpály a čepičkou. Že by zde byl pramen?
Soudě podle zveřejněných fotek byl bojovník za čistotu češství pořádně při těle. Možná, že jsem národně vlažný, ale na mě ta scénka působila spíše komicky, než aby ve mně vybudila nacionální bojovnost, jakou třeba projevuje tokijský rodák Tomio Okamura. Troufnu si odhadovat, že pořadatelé Animefestu by neměli chuť vtáhnout pána v pruhovaném do hry, natož aby mu dali cenu. Holt, cosplay se má nechat cosplayerům a vlastenci by se do toho neměli plést.