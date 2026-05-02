SK Slezská z hornického města. Příští rok bude Baník zase nahoře

David Štverka
Glosa   13:21
Na nejslavnějším stadionu světa, na ostravských Bazalech, jsem byl poprvé 18. března 1981. Bylo mi čerstvých deset a nejslavnější klub světa, Baník Ostrava, tam tehdy coby mistr československého ligového ročníku 1979/1980 hrál ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí, dnešní Ligy mistrů, proti Bayernu Mnichov. Před 32 tisíci fanoušky, také po všechny generace nejlepšími na světě.
Kotel příznivců ostravského Baníku během utkání s Plzní. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Ostravský kapitán Michal Frydrych si zpracovává míč na prsou před plzeňským...
Útočník Baníku Abdallah Gning se v pokutovém území Plzně snaží dostat k míči.
Plzeňský Lukáš Červ odkopává balon před Abdullahim Bewenem z Baníku.
Plzeňský záložník Patrik Hrošovský si kryje balon před ostravským Davidem...
13 fotografií

Baník tehdy prohrál 2:4, což sice moje hlava nebrala, ale co, pusu jsem z toho dne měl otevřenou ještě dobrý týden. Zážitek celoživotní.

O čtyři roky později jsem na Bazalech sám hrál.

Coby útočník Kovony Karviná v krajském přeboru starších žáků. Nebylo to sice na posvátném hlavním hřišti, ale na vedlejší tréninkové ploše, nicméně na to se historie neptá. Šatnu jsme měli v hlavní tribuně a já… já měl co dělat, aby mě kluci neviděli, že se mi chce brečet. Štěstím, samozřejmě. Že tam jsem! Co na tom, že jsme prohráli 6:0 a já se v zápase pořádně nepotkal s balonem…

I tohle byl celoživotní zážitek.

Protože celoživotní zážitek je celý Baník. Baník, který dnes hraje první zápas ve skupině o udržení v 1. lize, v níž po základní části skončil na místě, které tady odmítám napsat. Věřím, že dají-li Bůh a náš Bazalbub, Baník na tom místě po následujících pěti zápasech nezůstane, nespadne tak rovnou do druhé ligy, ale vykope si alespoň baráž, v níž pak 1. ligu uhájí.

Baník je totiž klub klubů.

Pro malého kluka, který požádal rodiče, aby ho ze školky nevyzvedávala babička, protože fandí Třinci.

Pro školáka, který k narozeninám dostal svatý obrázek – fotku mistrovského týmu s originálními podpisy na zadní straně!

Pro mladého puberťáka, jehož oddíl na letním táboře tři týdny při výšlapech imrvére zpíval baníkovské chorály.

Pro kluka s modrobílým srdcem — víte, jak se umělo rozbušit, když jste šli pěšky na Bazaly? Ne tím, že to je do kopce. Vzrušením, že jdete TAM.

A víte, jak to srdce buší na výjezdech?

A na oslavách, když u toho jste? Vítězové poháru 1990/1991, finále ve Frýdku-Místku s Trnavou. Mistři ligy 2003/2004, památná hlavička Reného Bolfa na Sigmě. Vítězové poháru 2005, finále se Slováckem, opět v Olomouci.

Pro fanouška, co měl nepočítaně fotbalových infarktů – v hledišti, u televize, u pořadu s Mikrofonem za fotbalem, v hospodě, u onlajnu v mobilu — od radosti, pochopitelně. No, občas i ty opačné.

King Baník.

V ostravské redakci jej máme zvěčněný v newsroomu na Baníkovském oltáři. Je na něm třeba plakát mistrů 2003/2004, svatý Milan (Baroš), Matka Tereza obklopená baníkovskými samolepkami, pravda, z některých by asi oněměla.

Borci, kteří dnes vyběhnete na trávník proti Bolce: je jedno, že zpackaná sezóna jde zejména za nekonečnými minelami družiny kolem svatého Václava (Brabce). Je i jedno, že z tribuny a od televize vědí všichni nejlíp, komu jste měli přihrát, kam jste tu penaltu měli poslat a že každý Čech na gauči nebo u piva je trenér.

Podobné příběhy jako já měly a mají tisíce malých a velkých kluků, i kluků dospělých: SK Slezská z hornického města, chacharů ze šachet všichni bojí se.

My jsme Baník.

A vy jste ti vyvolení, kteří za Baník mohou hrát. A hrajete. Za FC Baník Ostrava. Za Baníček, nejlepší u nás! A nejlepší na světě. Tak díky, že to ukopete.

A nebojte, příští rok už zase budete(-me) nahoře!

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.