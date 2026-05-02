SK Slezská z hornického města. Příští rok bude Baník zase nahoře

Baník tehdy prohrál 2:4, což sice moje hlava nebrala, ale co, pusu jsem z toho dne měl otevřenou ještě dobrý týden. Zážitek celoživotní.
O čtyři roky později jsem na Bazalech sám hrál.
Coby útočník Kovony Karviná v krajském přeboru starších žáků. Nebylo to sice na posvátném hlavním hřišti, ale na vedlejší tréninkové ploše, nicméně na to se historie neptá. Šatnu jsme měli v hlavní tribuně a já… já měl co dělat, aby mě kluci neviděli, že se mi chce brečet. Štěstím, samozřejmě. Že tam jsem! Co na tom, že jsme prohráli 6:0 a já se v zápase pořádně nepotkal s balonem…
I tohle byl celoživotní zážitek.
Protože celoživotní zážitek je celý Baník. Baník, který dnes hraje první zápas ve skupině o udržení v 1. lize, v níž po základní části skončil na místě, které tady odmítám napsat. Věřím, že dají-li Bůh a náš Bazalbub, Baník na tom místě po následujících pěti zápasech nezůstane, nespadne tak rovnou do druhé ligy, ale vykope si alespoň baráž, v níž pak 1. ligu uhájí.
Baník je totiž klub klubů.
Pro malého kluka, který požádal rodiče, aby ho ze školky nevyzvedávala babička, protože fandí Třinci.
Pro školáka, který k narozeninám dostal svatý obrázek – fotku mistrovského týmu s originálními podpisy na zadní straně!
Pro mladého puberťáka, jehož oddíl na letním táboře tři týdny při výšlapech imrvére zpíval baníkovské chorály.
Pro kluka s modrobílým srdcem — víte, jak se umělo rozbušit, když jste šli pěšky na Bazaly? Ne tím, že to je do kopce. Vzrušením, že jdete TAM.
A víte, jak to srdce buší na výjezdech?
A na oslavách, když u toho jste? Vítězové poháru 1990/1991, finále ve Frýdku-Místku s Trnavou. Mistři ligy 2003/2004, památná hlavička Reného Bolfa na Sigmě. Vítězové poháru 2005, finále se Slováckem, opět v Olomouci.
Pro fanouška, co měl nepočítaně fotbalových infarktů – v hledišti, u televize, u pořadu s Mikrofonem za fotbalem, v hospodě, u onlajnu v mobilu — od radosti, pochopitelně. No, občas i ty opačné.
King Baník.
V ostravské redakci jej máme zvěčněný v newsroomu na Baníkovském oltáři. Je na něm třeba plakát mistrů 2003/2004, svatý Milan (Baroš), Matka Tereza obklopená baníkovskými samolepkami, pravda, z některých by asi oněměla.
Borci, kteří dnes vyběhnete na trávník proti Bolce: je jedno, že zpackaná sezóna jde zejména za nekonečnými minelami družiny kolem svatého Václava (Brabce). Je i jedno, že z tribuny a od televize vědí všichni nejlíp, komu jste měli přihrát, kam jste tu penaltu měli poslat a že každý Čech na gauči nebo u piva je trenér.
Podobné příběhy jako já měly a mají tisíce malých a velkých kluků, i kluků dospělých: SK Slezská z hornického města, chacharů ze šachet všichni bojí se.
My jsme Baník.
A vy jste ti vyvolení, kteří za Baník mohou hrát. A hrajete. Za FC Baník Ostrava. Za Baníček, nejlepší u nás! A nejlepší na světě. Tak díky, že to ukopete.
A nebojte, příští rok už zase budete(-me) nahoře!