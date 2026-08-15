Posuňme dětem prázdniny! Letitý školní kalendář má smysl upravit podle dnešního světa

Ministr školství Robert Plaga využil mediální okurkové sezony, aby otevřel debatu, zda třeba tuto „okurku“ nezkrátit. Mají mít české děti i ve 21. století dva souvislé měsíce letních prázdnin?
Ne, nikdo nechce děti připravovat o dny volna. Jde jen o jejich jiné rozvržení v průběhu roku. Takové, které by mohlo lépe odpovídat potřebám 21. století – a to jak z hlediska dětí samotných, tak i celé ekonomiky. Ostatně školní kalendář není přírodní zákon a jeho dnešní podoba vznikala v úplně jiných ekonomických, klimatických i společenských podmínkách. V době, kdy děti přechodně opouštěly škamna, aby pomáhaly s prací na polích při sklizni.
I děti 21. století přechodně opouštějí školu, ovšem nikoli proto, aby sklízely klas. V Česku tak letní prázdniny stále trvají zhruba devět týdnů, zatímco třeba v Dánsku, Nizozemsku či částech Německa a Švýcarska jen přibližně šest. Zato tam více volna připadá na jiné části roku. Z ekonomického hlediska je přežitkem stav, kdy se v Česku plošně, celorepublikově koncentruje rodinná dovolenková špička do července a srpna. Celý národ ovšem už dnes nevyráží sklízet úrodu, nýbrž v jeden a týž čas naplňuje silnice, dálnice, tábory, kempy i hotely. Co tedy dělat?
Příliš smyslu nedává jen posunout stávající dvouměsíční blok, například na 15. června až 15. srpna. Celkový výkon ekonomiky by se tím prakticky nezměnil. Hotely, restaurace a rekreační areály by část tržeb získaly v červnu a ztratily ve druhé polovině srpna, firmy by si pouze přesunuly období zvýšených absencí zaměstnanců. A i když letos vedra udeřila už ve druhé půli června, příště to zase může být druhá půlka srpna.
Co se však zamyslet nad něčím jiným? Ponechme dětem měsíc souvislého volna v létě a další tři až čtyři týdny přesuňme do jara a podzimu, navíc regionálně rozfázovaně – třeba podle krajů. Ne tak, aby měla v jedné chvíli volno celá země, ale třeba ve čtyřech populačně zhruba srovnatelných vlnách. Smyslem není děti připravit o odpočinek, ale odstranit koncentrovanou špičku.
Kde najdete pět miliard?
U této varianty vychází ekonomický efekt nejlépe. Orientační propočet ukazuje zvýšení českého HDP o 4 až 7 miliard korun ročně, se středním odhadem kolem 5,5 miliardy. To odpovídá přibližně 0,06 % HDP při letošní velikosti ekonomiky kolem devíti bilionů korun. Není to částka, která změní české hospodářství, ale jde o permanentní přínos, jehož dosažení nevyžaduje zásadní náklady, nové dotace ani vyšší daně. V prvních letech platnosti případně změněných prázdnin může stát z prostředků navíc získaných financovat třeba klimatizaci pro školy.
Odkud se extra výnos bere? Zhruba 1,5 až tři miliardy korun může přinést lepší využití hotelů, penzionů, restaurací a turistických atrakcí mimo vrchol léta. „Sezona dovolených“ nebude už tak intenzivní a koncentrovaná, což mimochodem utlumí fenomén letního šponování cen – vznikne tlak na relativně levnější dovolenou, zejména tu tuzemskou. Současně se tedy „sezona dovolených“ prodlouží a lépe se rozloží v čase. Dalších 0,8 až 1,5 miliardy připadá na nižší sezonnost zaměstnanosti a lepší využití pracovní síly ve službách. Přibližně 0,5 až 1,2 miliardy může přidat plynulejší rozložení dovolených zaměstnanců ve firmách a 0,3 až 0,8 miliardy menší dopravní špičky a přetížení infrastruktury. Delší turistická sezona může zároveň vytvořit další domácí cesty a spotřebu v rozsahu zhruba jedné až dvou miliard. Česká turistika je přitom skutečně výrazně sezonní.
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Prázdniny po žních, nebo před nimi? A co na to rodiče nezemědělci?
Uvedené položky však nelze prostě sečíst, protože se částečně překrývají. Část nových jarních tržeb hotelu může být jen srpnovou tržbou přesunutou v kalendáři. Po odečtení dvojího započtení, části spotřeby přesunuté do zahraničí a dalších ztrát proto vychází právě čistých 4 až 7 miliard.
Veřejné finance by si z takového zvýšení ekonomické aktivity mohly polepšit přibližně o 1,5 až dvě miliardy korun ročně prostřednictvím DPH, daní z příjmů a pojistného. I zde jde o modelový odhad, nikoli o účetní jistotu. Přínos by byl největší, pokud by se podařilo prázdniny rozdělit tak, aby jednotlivé regiony využívaly volné kapacity jiných regionů a aby jarní a podzimní termíny nebyly koncentrovány jen kolem několika celostátních svátků.
Pro hoteliéry, restauratéry či prodejce zájezdů jsme zapomněli na děti? Kdeže. V uplynulém školním roce navštěvoval základní školy zhruba milion žáků. Dlouhé přerušení výuky může být problém zejména u dětí ze slabšího sociálního prostředí, které v létě nevyjedou ani na příměstský tábor, lelkují na ulici či se potulují obchodními centry, ztrácejí smysl pro řád a nakonec i vlastní studijní rutinu. Na druhé straně nelze ignorovat klimatickou realitu: mnoho českých škol zatím není připraveno na výuku během velmi horkých dnů. Ostatně problém přehřívání učeben je klíčovým motivem současné debaty o změně termínu prázdnin.
Debata tudíž opravdu není o tom „vzít dětem měsíc prázdnin“. Celospolečensky nejrozumnější variantou je zachovat přibližně stejný celkový objem volna, ale rozložit jej během roku a regionálně rozfázovat. Česká ekonomika by tím získala několik miliard ročně, cestovní ruch delší sezonu, firmy rovnoměrnější dovolené a rodiny větší možnost cestovat mimo nejdražší špičku. Letitý školní kalendář není třeba bourat kvůli několika miliardám. Jenže právě těch několik získaných miliard dokládá, že má smysl jej upravit podle dnešního světa, nikoli podle potřeb našich praprarodičů.