To malebné české slovo polepšovna. Kde že je mu konec

Za mého dětství šlo o výraz poměrně frekventovaný, ale taky účinný, protože, jestli si dobře pamatuju, zabíral i na největší lumpy. O polepšovně se mezi dětmi šířily nejhrůznější zvěsti, které se nepodařilo ověřit právě proto, že v poslední chvíli zařadil každý zpátečku, aby tam neskončil. Jen hubeňour Vendelín hádal, že to tam bude nejspíš ještě horší než v ozdravovně, kde do vás cpou od rána do noci krupicovou kaši.

Nedávno mi tohle slovo připomněla jedna známá, které jsem se zeptala, jak se líbí jejím dětem v Americe. Synka a dceru tam poslala na rok za tatínkem, aby okusili tamní školství a taky aby si od puberťáků na nějakou dobu odpočinula. Odpověděla, že synovi se líbí, protože si může vybírat předměty, kterým se bude věnovat, dcera ale skončila v polepšovně. Tedy aspoň na dobu, než se tatínkovi podařilo ji složitě vyreklamovat.

Cože provedla? Ále, chatovala si po internetu s americkou kamarádkou a nejspíš proto, že měla psát nějaký náročnější domácí úkol, použila větu „I hate the school“. Kamarádka souhlasila, že taky často nenávidí školu, dokonce tak, že by ji s chutí vyhodila do povětří. Policie odvezla obě, tu druhou snad navíc ze školy vyloučili.

To už bylo podruhé, co o polepšovně slyším v souvislosti s Amerikou. Znám totiž Američana, který tvrdil, že tam někdy začátkem osmdesátých let, jako sedmnáctiletý, strávil snad rok, překvapivě na přání rodičů. Maminka ho tam prý odvedla s tím, že jdou jen na konzultaci, bez níž mu po tom jeho drogovém extempore otec nedovolí sednout za volant. Najednou ale odešla a dveře se za ní zaklaply dřív, než ji mohl následovat. Nemusím asi zdůrazňovat, že zevnitř kliku neměly.

Velmi mě zajímalo, na čem stálo to polepšování, protože Američan připouštěl, že s ním byly fakt velké problémy. No, nezdálo se mi nesmyslné. Prý mu řekli, že může mít, co chce, jen si to musí zasloužit. A začali oblečením. Ústavní mundur se ti nelíbí? Můžeš dostat svoje džíny i značkové triko, ale jen když budeš respektovat pravidla a taky pomáhat v prádelně. Nechce se ti polívku pít? Můžeš dostat lžíci, ale budeš makat v kuchyni. A dohánět učivo.

Asi bych měla vysvětlit, že mluvím o seriózním podnikateli a zodpovědném otci rodiny. Po měsíci v tom zařízení měl prý možnost odejít, pravda, bez klíčků k autu, ale neodešel, vzal to jako výzvu. Nakonec ty klíčky dostal, což značí, že polepšovna nebyla zřízena jen kvůli tomu, aby se člověk polepšil, ale taky aby si polepšil.

Škoda, že se to slovo z češtiny vytratilo. Svou roli plnilo dobře.