Školy jako cestovky a bez svačiny je výuka působivější

Seznamovací týden, škola v přírodě, tematický výjezd, týden v zahraničí, lyžařské zájezdy výcvikové i nevýcvikové, zpravidla začátkem prosince do Alp, jelikož to je mimo sezonu poměrně výhodné. Rozuměj finančně, pro rodiče. Bez jejich peněz by se nikam jezdit nemohlo.

Vzpomněla jsem si na rodičovské schůzky svých dětí a vnoučat, na kterých se skoro vždycky zastavila zástupkyně ředitele s nějakou takovou nabídkou. Pomyslete, tři předvánoční dny v Alpách za pouhých osm tisíc! Samozřejmě, jen ten, kdo bude chtít, ale určitě by to bylo dítěti líto… Už tehdy mě napadlo, že školství tak docela zadarmo není, dokonce ani to veřejné, bez školného.

Na školy v přírodě jezdí i malé děti, mně se tam ale strašně stýskalo, byť bych to byla nikdy nepřiznala. Ptala jsem se potomků. Taky stýskalo. Každý nechce být čtyřiadvacet hodin denně v kolektivu. Tedy do puberty. Pak nechce být čtyřiadvacet hodin denně s rodiči. Přirozenost?

Učitelé to možná vidí jinak. Soudím tak například ze zajímavé knížky, kterou napsal učitel jedné z velmi žádaných pražských základních škol Petr Tichý. Mimopražské pobyty s žáky prvního stupně ZŠ považuje za skvělou příležitost pro společné zážitky. A na zážitky hodně sází, i když se vždycky nesetkají s porozuměním všech rodičů, jako například ten s hladovkou.

Přitom on chtěl žáčkům jen ukázat, jak se musel cítit vězeň, ze kterého chtěli komunističtí vyšetřovatelé v padesátých letech dostat přiznání k něčemu, co nespáchal. Tak dětem jeden den zabavil svačiny a rozdal místo nich jen čistou vodu a krajíček suchého chleba. Vsadím se, že na to jeho svěřenci nezapomenou, i když si nejsem jistá, jestli pochopili podstatu. Některé věci si žádají zralejší mysl.

Jinak má ale zkušený učitel Tichý, který působil třicet let ve škole, kam tlačí své děti uvědomělé matky z celé metropole, užitečné postřehy. „Pokaždé, když se mne jako člověka z oboru někdo zeptal, jaká základní škola je pro jeho potomka nejlepší, měl jsem jedinou odpověď: ta přes ulici, tedy ta nejbližší bydliště.“

Dojíždějící žáci musejí totiž cestovat daleko a dlouho. Přitom škola je především socializačním zařízením, kde je zásadní výhodou, pokud se dítě ve třídě sejde s kamarádem z vedlejšího baráku, s nímž odpoledne tráví čas třeba ještě na hřišti. Jak říkám, zajímavá knížka.

(Jo a ty svačiny pan učitel nevyhodil ani nerozdal ve sborovně. Schoval je do lednice a rozdal druhý den.)