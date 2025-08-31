Třídní boj školáků s rudými šátky. Ne, nebyla to krásná doba

Všechny své základní a středoškolské začátky školních roků jsem absolvoval za socialismu. Do 1. třídy jsem nastoupil ve čtvrtek 1. září 1977. Základní devítiletá škola (brzy jen základní, tedy osmiletá) Majakovského v Karviné 7. Třída 1. D, téměř 40 dětí. Skvělá paní učitelka Ludmila Mandátová. Vlastně soudružka učitelka. Všechny učitelky byly soudružky. A všechny děti musely povinně chodit do socialistické organizace Jiskra, což byl jakýsi předvoj výchovy dětí a mládeže v duchu ideologie marxismu-leninismu.
Měli jsme členské průkazky, odznaky a brzy jsme byli připravení na vstup do navazující organizace, tedy Pionýra, kde už jsme měli modrý schůzovací a vycházkový anebo zelený pracovní a výletní oděv a samozřejmě rudý šátek. Náš slib: Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým občanem své milované vlasti, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže. Učili jsme se pokrokové písně, Píseň práce a hlavně Internacionálu – Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod...
Na gymnázium v Karviné 6 jsem nastupoval v pondělí 2. září 1985. Slib středoškolského člena Socialistického svazu mládeže, naše stejnokroje a povinné schůze o ničem už sem motat nebudu.
Socialismus na nás ve škole dýchal ze všech předmětů. Dostal se do čítanky, prvouky, později vlastivědy, zeměpisu, dějepisu, ruštiny samozřejmě, všude. Hodní komunisté, Sovětský svaz, partyzáni, dělnická třída, zdatná RVHP a štít světového míru Varšavská smlouva versus prohnilý kapitalismus, zlá buržoazie, zlý (nebo neexistující) Masaryk, USA, zbabělí emigranti, obhajoba střílení lidí na hranicích, zavírání odpůrců režimu, dokonce i odsouzeníhodní věřící, NATO, Evropské hospodářské společenství těsně před zhroucením atd. atd. No a samozřejmě brožurka Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, která nám gymnazistům dávala tu správnou interpretaci jara a srpna roku 1968.
Následná normalizace plná socialistických dogmat, překroucené historie a příběhů. Lži, zamlčované nebo popírané události, procesy, osobnosti, zakazované informace, udávání, psychická i fyzická likvidace lidí, prostě zlo.
Všudypřítomná politická a ideologická masáž o nutnosti vlády jedné strany, dělnické třídy a spojenectví se Sovětským svazem na věčné časy.
Doba dehonestující cokoliv neproletářského. Pamatuji si na 4. třídu a soudružku učitelku, která haněla „děti, které snad ještě v dnešní době chodí do kostela!“ Ona se přece zvládla postavit celé vesnici a nevěřila, už když byla malá! A pak taky letěl do vesmíru Jurij Gagarin a ten jasně řekl, že tam žádného Boha neviděl.
Já zato viděl. Rusko. Tehdy ještě Sovětský svaz. V létě roku 1981. Nejel jsem tam jako moje budoucí manželka coby pionýr na tábor s všeříkajícím názvem Po stopách Vladimíra Iljiče Lenina. Ale naše poznání byla víceméně podobná. Sovětská realita byla zcela jiná, než nám ji popisovaly učebnice a nadšení soudruzi učitelé. „Země, kde zítra znamená již včera“, jak jsme se učili, byla spíše země, kde určitě nechci žít.
Ne, nebyla to krásná doba.