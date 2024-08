Dost školení, kde se plýtvá veřejnými penězi. Efektivita vzdělávacích aktivit vyvolává pochyby

Tento „jen“ dvouhodinový seminář, který měl podle všeho pomoci zaměstnancům v boji proti odkládání úkolů, vyšel daňové poplatníky na 60 tisíc korun včetně DPH. A to nepočítám, že tam byli úředníci ve své pracovní době, což je minimálně dalších 360 (180 úředníků krát dvě hodiny na školení) člověkohodin, které musí někdo – zhruba 350 korun za hodinu (plus zákonné odvody) – zaplatit. Takže dalších minimálně 100 tisíc korun. My, daňoví poplatníci, jsme „tím někým“, kdo platí a pláče.

Otázka efektivity

Na první pohled je možné říct, že podobné vzdělávací aktivity mohou být užitečné. Avšak vyvstává legitimní otázka: Je vynaložení takového obnosu opravdu ospravedlnitelné? A obzvlášť v době, kdy tyto úřady tvrdí, že jim chybí finanční prostředky na základní věci?