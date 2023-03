Právě Miroslav Ševčík po sobotní demonstraci a strkanici s policií na schodech Národního muzea řekl: chování policie „je horší než Palachův týden v roce 1989“. Je to míza do žil těch, kteří se rádi pasují do role nových disidentů, cítí se ohroženi a vyobcováni ze společnosti, zaměstnání i možnosti veřejného projevu. Což je širší fenomén než případ jednoho provokativního docenta VŠE.