Reforma školního stravování: Hazard se zdravím příštích generací

Školním jídelnám tak byl poskytnut roční odklad, během něhož mají šanci zmapovat reálné dopady tohoto nesmyslného experimentu, který neprospívá vůbec nikomu – včetně jeho autorů, kteří se bezradnými pokusy v oblasti dětské výživy jen odborně diskreditují.
Podle jejich představ bychom měli české děti spasit před nárůstem obezity zavedením „nejmodernějších nutričních doporučení“, což v praxi znamená vyšší konzumaci ryb, luštěnin a celozrnných obilovin, radikální omezení červeného masa a spartanské nahrazení slazených nápojů neochucenou vodou.
V posledních dnech se ale z vyšších míst začíná proslýchat, že se žádné velké korekce nového Spotřebního koše neplánují; roční odsun prý má sloužit především tomu, aby se zaměstnanci školních jídelen na změny takříkajíc bez stresu řádně připravili. Pokud tomu tak má být, pak by měli všichni občané České republiky – i ti, kteří tento problém považují za banální – zbystřit pozornost. Strava školáků má totiž potenciál ovlivnit jejich život i jejich potomků natolik, že si to sotva dokážou představit.
Tři nekompetentní králové
Nápad na školní stravovací reformu se zrodil už v roce 2015 ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ), kdy spatřilo světlo světa Nutriční doporučení ke Spotřebnímu koši. V roce 2020 získal tento revoluční koncept nový impuls, když s jeho vůdkyní Alexandrou Košťálovou vytvořila nerozlučný tandem čerstvá absolventka lékařských věd Eliška Selingerová, a společně daly vzniknout agitačním stránkám s názvem Máme to na talíři. Tuto dvojici posléze doplnil i další čerstvý absolvent, nutriční specialista Martin Krobot.
Normálně bychom předpokládali, že tímto projektem budou pověřeni zkušení, nezaujatí odborníci s bohatou badatelskou kariérou v oboru, ale v případě této trojice to neplatí. Nejenže za sebou nemají žádný vlastní relevantní výzkum, ale postrádají i klíčové znalosti, a jediné, co mohou nabídnout v míře vrchovaté, je aktivistické nadšení.
Veřejně navíc nezastírají svou fascinaci „zdravým rostlinným stravováním“ a Selingerová se dokonce hrdě označuje za angažovanou veganskou aktivistku. Koho ve vedení našeho státu napadlo pověřit reformou dětského stravování osoby sympatizující s veganstvím – zcela iracionálním stravovacím stylem, jehož praktikování u dětí vede bez umělé suplementace k jisté smrti?
Všechny tyto neduhy se odrážejí i při práci s vědeckými daty. Několikastránkový materiál, který mi byl jako obhajoba novely zaslán ze SZÚ, se zaštiťuje mimo jiné tím, že nový Spotřební koš vychází z pečlivého vyhodnocení studií shromážděných v Nordických nutričních doporučeních (NNR2023). Pokud však do NNR2023 nahlédneme, s překvapením zjistíme, že autorský tým si tato doporučení vyložil velmi (své)volně.
Například tu nenajdeme žádné pádné argumenty proti zařazování červeného masa, které má být ve školní stravě omezeno na jeden chod týdně. NNR2023 uvádí přesvědčivé doklady jen v případě zdravotní závadnosti zpracovaného (tedy silně tepelně nebo chemicky ošetřeného) masa, zatímco u červeného masa je veškerá negativní evidence v nejlepším případě „pravděpodobná“ a založená na dotaznících z „pozorovacích studií“. Ty jsou ovšem tím nejméně spolehlivým nástrojem v hierarchii vědeckých důkazů. Navíc tato data narážejí na protichůdné výsledky z kontrolovaných klinických studií, které v této hierarchii stojí nejvýše.
Kuriózním paradoxem je, že mnohostranné zdravotní přínosy mléka a mléčných výrobků, které v NNR2023 vycházejí z poznatků srovnatelné kvality, jsou zcela ignorovány a mléčné produkty jsou dokonce v novém Spotřebním koši prezentovány jako „nutričně zastupitelné“. Jako zdroj nejkvalitnějších bílkovin v lidské stravě zastupitelné být nemohou, ale to nemůže tušit ten, kdo se vůbec neorientuje v biologické kvalitě bílkovin v potravinách.
Ideologové místo odborníků
Že jde o chronickou Achillovu patu celé autorské skupiny, svědčí další prazvláštní tvrzení, na němž nový Spotřební koš stojí. V dětské stravě je prý totiž naprostý dostatek živočišných bílkovin a pohodlně je nahradí bílkoviny rostlinné, protože „pokud se luštěniny vhodně zkombinují s obilovinami, získá se plnohodnotná bílkovina i bez zařazení masa či vejce“. Zvídavý čtenář, který by pátral po zdroji tohoto výroku, by byl trpce zklamán; žádný takový zdroj neexistuje a dokládají to i sami autoři, kteří ho nebyli schopni dodat ani po opakovaných urgencích.
Do říše bujné fantazie patří také ódy na výživnou hodnotu celozrnných obilovin a luštěnin. Obsah minerálů a vitamínů v těchto potravinách je totiž do značné míry jen papírový, protože z důvodu obsahu „antinutričních látek“ jsou špatně využitelné. Kupříkladu z vařených luštěnin se reálně využijí jen zhruba dvě procenta (!) obsaženého železa. Nejde přitom o žádnou sofistikovanou vědu; jsou to naprosto elementární poznatky, které musí každý absolvent oboru výživy znát.
Pokud se ptáte, jak je možné, že osoby takových odborných (ne)kvalit mohou být zaměstnány v natolik odpovědné instituci, jako je SZÚ, a řídit státní stravovací politiku, odpověď na tuto zdánlivě neřešitelnou záhadu poskytuje moje nedávná zkušenost s ředitelkou tohoto ústavu. Tu jsem už v roce 2023 upozorňoval, že stravovací reforma je neodborná a založená na zcela nepodložených tvrzeních.
Nejenže nepodnikla vůbec nic, ale u jednoho z poradních stolů prý měla prohlásit, že české děti musejí jíst z ekologických důvodů více rostlinných bílkovin. Pokud si tedy nový ministr zdravotnictví chce udělat pořádek v jemu podřízených institucích, měl by v prvé řadě prověřit, zda se mu tam místo kompetentních odborníků nezačínají povážlivě koncentrovat nic nechápající ideologové.
Školní oběd, pilíř dětské stravy
Už uvedený výčet „přehmatů“ by měl postačovat, aby bylo celé nepovedené dílo nekompromisně smeteno ze stolu. Protože však tato kreace vzešla z útrob vedení našeho státu, kde je zřejmě docela běžné, že nikdo ničemu nerozumí a nikdo nic nekontroluje, elegantně prošla recenzním řízením a za jedenáct let od vzniku Nutričního doporučení si těchto hrubých pochybení nikdo nevšiml!
Není potom divu, proč se prakticky celá debata točí kolem byrokracie nových nařízení, a toho, že dětem nebudou „zdravá jídla“ chutnat – namísto aby bylo jasně poukázáno na pseudovědecká tvrzení, na kterých tato reforma stojí. A jak dopadneme, pokud bude v současné podobě schválena, to mohu české veřejnosti říct přesně, protože problematikou dětské výživy se zabývám už řadu let a za dobu svého působení na brněnské Fakultě sportovních studií jsem organizoval terénní antropologické výzkumy, kterými prošlo bezmála jedenáct tisíc středoškoláků.
Čerstvá studie, která se zabývala tělesným složením a životním stylem 2045 plnoletých žáků středních škol, mimo jiné ukázala, že vliv školních obědů na dětské zdraví není zanedbatelný. Chlapci, kteří pravidelně navštěvovali školní obědy už od základní školy, byli o 1,7 centimetru vyšší než ti, kteří na školní obědy nikdy nechodili, a u děvčat tento rozdíl činil dokonce čtyři centimetry. Pravidelní návštěvníci měli také zhruba o 2,5 procenta tělesného tuku méně.
Ačkoli tyto vztahy mohou být ovlivněny i stravovacím stylem v rámci jejich rodin, kauzalitu posiluje skutečnost, že pokud bychom vzali v úvahu pouze stravování na středních školách, pozorovaný efekt byl zhruba poloviční. V každém případě je jasné, že příčina obezity českých dětí nevězí ve školních obědech. Obézní jsou především děti z nižších sociálních skupin, které školní obědy ignorují.
Za pozornost rovněž stojí, že středoškolské školní stravování bylo s tělesnou výškou chlapců asociováno spíše negativně, ale zato se u nich (zcela podle očekávání) pozitivně projevoval vliv každodenní konzumace mléčných výrobků. Jinými slovy, současná kvalita školních obědů je pro chlapce ve fázi intenzívního růstu zřejmě zcela nedostatečná a další snížení kvality bílkovin (omezením červeného masa a navýšením rostlinné stravy) je naprosto scestným nápadem.
S tím úzce souvisí i další zajímavé zjištění z tohoto výzkumu: protikladný vztah mezi výškou a obezitou, který byl doložen i v řadě jiných vyspělých zemí. To má svou logiku, protože strava postavená na kvalitních živočišných bílkovinách vede k maximálnímu využití přijatých živin na tělesný růst, zatímco nekvalitní rostlinná strava s velkým množstvím sacharidů a deficitem klíčových aminokyselin vyvolá utlumení syntézy tělesných bílkovin a zvýšené ukládání nevyužitých živin v podobě podkožního tuku.
Nevhodná inspirace z USA
Jak tedy vidno, filozofie nového Spotřebního koše jde ostře proti biologickým potřebám dětí a s neomylností rovnou svérázné genialitě se vždy strefí do pravého opaku toho, co by bylo pro školáky vhodné. Tento iracionální experiment u nás navíc vůbec nemusíme provádět, protože jeho výsledky ze západních zemí už známe. V USA s ním začali už v roce 1977 v rámci chimérického boje proti nasyceným tukům, který byl přitom zbrklým politickým aktem nepodloženým žádnými solidními daty.
Po 50 letech nesmyslných nutričních doporučení, která vedla ke snížení konzumace červeného masa, odtučňování mléčných výrobků a preferenci nutričně podřadné drůbeže, obilovin, brambor a sladidel, se Američané potýkají s epidemickým výskytem obezity, diabetu a (jaká to ironie!) opětovným nárůstem kardiovaskulárních chorob. Čerstvá data rovněž ukazují, že u generace narozené v osmdesátých letech začal klesat tělesný vzrůst – jev, který nebyl zaznamenán od dob hluboké podvýživy na počátku průmyslové revoluce, ještě když byl živ Abraham Lincoln.
Stejným směrem se vydaly i ostatní státy, které moudré rady amerických odborníků dychtivě zkopírovaly. Své by o tom mohli říct ve Velké Británii, kde epidemii dětské obezity a podvýživy označují za národní blamáž. Dočkali se i Nizozemci, donedávna nejvyšší a nejlépe živený národ světa. (Když v devadesátých letech svěřili nutriční doporučení horlivcům, kteří toužili zachránit planetu.)
Zdaleka nejkomplexnější a nejzajímavější data máme z Dánska, kde jsou od konce padesátých let prováděny pravidelné výzkumy zdravotního stavu tamějších vojenských rekrutů. Ty mimo jiné ukazují, jak pozitivní trend tělesné výšky kopíroval nárůst výsledků v příjímacích IQ testech (protože výživa ovlivňuje i rozvoj mozku).
V devadesátých letech však i v Dánsku začala naplno řádit „nejmodernější výživová doporučení“. Spotřeba obilovin prudce vzrostla o 50 procent, zatímco vepřového masa spadla na pouhou třetinu. Žádný div, že po roce 1990 rostli dánští rekruti už jen do šířky, a nikoli do výšky. Kolem roku 2000 začalo navzdory této udržitelné výživě také neudržitelně klesat jejich IQ a během deseti let se propadlo o pět bodů. Jaký efekt měla tato „nejmodernější doporučení“ na prevenci dětské obezity?
V tomto směru už data natolik spolehlivá nejsou, nicméně kupříkladu ve věkové kategorii 11 až 14 let zaznamenal národní průzkum DANSDA nárůst podílu hochů s nadváhou a obezitou z deseti procent v roce 1995 na více než 28 v letech 2005 až 2008... Inu, inspirace v USA se nezapře! Naštěstí pro Dány jejich stravovací politika nestigmatizovala mléčné produkty, jejichž rychle stoupající konzumace přispěla od roku 2011 k opětovnému růstu průměrné proteinové kvality.
Řešení dostupnými zákonnými prostředky
Z těchto pozorování lze vyvodit, že kvalita bílkovin má okamžitý dopad na adolescenty, kteří se ještě nacházejí ve fázi tělesného růstu, zatímco rozvoj mozku je podmíněn především kvalitou výživy v předpubertálním věku, takže pokles populačního IQ se projeví se zhruba desetiletým zpožděním. Z výzkumů na keňských dětech přitom víme, že konzumace masa má silnější vliv na rozvoj IQ než mléko.
Autoři reformy a jejich vládní patroni se budou alibisticky hájit, že se inspirují oficiálními doporučeními, která už byla zavedena v řadě jiných zemí. Pokud je ovšem zjevné, že tyto dietní návody jsou zcela nesmyslné a destruktivní, kdo z nich najde tolik odvahy a vezme si na triko, že zadusil vědecký, ekonomický a také sportovní potenciál této země na mnoho desetiletí dopředu?
Na ministerstvech zdravotnictví a školství by o tom měli začít velmi vážně přemýšlet. A pokud svůj obojetný postoj nehodlají měnit, bude nutno nekonečnou kalvárii kolem této zpackané reformy řešit dostupnými zákonnými prostředky.
Autor je nutriční expert a působí Fakultě sportovních studií v Brně