Uspěchaný slepenec. Ubude školních odkladů, ale za jakou cenu?

Poslanec TOP 09 Pavel Klíma, který se zástupci všech stran za návrhem stojí, vidí jen pozitiva: srovnáme se se zbytkem Evropy co do podílu později nastoupivších dětí, předškolní třídu nebude až čtvrtina ročníku opakovat, což ušetří nejen místo ve školce pro mladší děti, ale i státní kasu. A do práce tak budou moci mířit dříve nejen rodiče po rodičovské dovolené, ale výhledově i ty samotné „bezodkladové“ děti. Pojďme si ale ty takzvané výhody rozebrat.

Najednou chceme být jako v zahraničí, byť u téměř každé nové legislativy, která přichází z EU, politici křičí, že co je v cizině, u nás fungovat nemusí. Je sice pravda, že v počtech odkladů jsme premianti, jenže poslanci zapomněli, že v zahraničí většinou nástup do školy začíná později. Typickým prvňákům je ve Skandinávii, ale třeba i v Polsku či Chorvatsku sedm let.

Místa ve školkách jsou kamenem úrazu dlouhodobě, politici by ale místo vymýšlení, jak rychle vykouzlit nové židličky, měli lépe plánovat v samosprávách. Neznám lepší odstrašující příklad než jihomoravské Hajany, kde shodou okolností bydlí ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ty se za dvacet let rozrostly na dvojnásobek, školka tam ale není žádná. Nikdo na ni při výstavbě domů pro mladé rodiny nemyslel.

Ekonomické výhody omezení odkladů jsou také sporné. Když děti „hodíme“ do školního víru, aniž na to budou připravené a psychicky i emočně zralé, učení je bavit nebude a ani jim nepůjde. Sice dokončí základku potažmo střední školu dříve, ale jejich aspirace budou nižší, na vysokou nezamíří a jejich platy, tedy i daňové odvody státu, budou nižší.

Proto je tak důležité, aby se schválila i velká školská novela. Ta by měla přinést zacílenou podporu potřebným dětem a školám. Dodat na školy více psychologů, zajistit sociální i speciální pedagogy, asistenty pedagoga v úvodních ročnících... Tedy všechno pro to, aby šestiletí velkou změnu při přechodu ze školky do školy zvládli, i když pocházejí z chudých rodin, nemají dostatečné zázemí či prostě ještě potřebují trochu času na vlastní vývoj.

Jenže u velké školské novely už jednota nepanuje. Zejména kvůli tomu, že koaliční poslanci nestíhají, a tak skládají různé změny do obřího slepence. Pár kontroverzních tezí – třeba ta o financování uklízeček a školníků obcemi a kraji – pak zablokuje celý balík jinak potřebných změn.

Poslanci mají na schválení zřejmě poslední šanci. Neprojde-li 7. května, spadne už zřejmě do voleb pod stůl. A s ní nejen všechna podpůrná opatření, bez nichž zrušení odkladů nedává smysl, ale také spousta dalších novinek zahrnujících třeba novou podobu maturit, pravidla pro učení dětí s jiným mateřským jazykem nebo provázející „parťáky“ pro učitele.

Představa, že se jednání znovu obnoví koncem letošního roku, je naivní. Podle předvolebních průzkumů to vypadá, že šanci na reparát současná koalice nedostane. A politická rozhodnutí odklad do nového volebního období nedostávají. Dalo by se nad tím mávnout rukou, kdyby nešlo o děti. A tak jako pokaždé, když jde o děti, jde i o celou budoucnost Česka.