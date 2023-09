Zlaté ručičky vs. chytré mozečky. Jak dál s českým školstvím

Že by tomu tak mohlo být i úředně, napovídá třeba příklad amerického Svátku práce, který nemá žádné kalendářně stanovené datum, nýbrž se (čistě shodou okolností) slaví první zářijové pondělí. Poprvé se tak stalo průvodem v roce 1882 v New Yorku a v roce 1894 prezident Cleveland podepsal zákon, který z prvního zářijového pondělí učinil státní svátek. To pondělí je velmi praktické řešení: nikdy nemůže jako evropský 1. máj vyjít na víkend, takže pracující lid nemůže být o svůj den volna nikdy ochuzen.