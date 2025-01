Ministr Bek zatočil s ruštinou, chybí jen zjistit, k čemu je nám to dobré

Samo omezení výběru druhého jazyka na tři alternativy (němčina, španělština, francouzština) se jeví jako dost krátkozraké. Proč se nesmějí děti učit rusky či polsky? Vždyť je to podobně praktické jako výuka němčiny, ta sice také není světovým jazykem, ale jazykem našich významných sousedů.

Ruština jazykem našich sousedů není, ale zato je univerzálním jazykem postsovětského prostoru, zejména pro bývalé republiky Sovětského svazu je to lingua franca. Z hlediska důležitosti a světovosti mezi Bekem povolenými jazyky chybí čínština, je nám sice kulturně dost vzdálená, ale o jejím významu ani do budoucnosti nelze pochybovat.

O nezbytnosti odborníků na „malé“ jazyky se v Česku diskutovalo, když bylo potřeba dotovat některé blízkovýchodní jazyky. Nakonec tahle akademická pracoviště podpořil stát. Potřebujeme domácí odborníky na všechny oblasti ze strategických důvodů, vždy nemůžeme spoléhat jen na služby rodilých mluvčích, jejichž loajalita k našemu státu je sporná, ne-li pochybná.

Pokud nám stojí za to dotovat méně významné jazyky, proč dětem omezovat možnost výuky ruštiny či polštiny? Čím pestřejší budou jazykové znalosti, tím lépe. V angloamerickém prostředí je mnohdy znalost ruštiny obrovskou výhodou, pro ně je azbuka neproniknutelná a umí ji opravdu málokdo. Ruština v kombinaci s angličtinou může být velmi výhodná jak v ekonomických, tak v humanitních oborech.

Ale proč o tom diskutovat, když rozhodnutí už padlo a ministr Bek je prvním polistopadovým úředníkem, který dětem omezil výběr jazyků, gratulujeme. Tímhle krokem zajisté doženeme a předeženeme školství vyspělejších zemí.

Válka a sankce jednou skončí

Pro pana Beka a další je dnes Rusko nepřítel, jehož jazyk je méněcenný, avšak Rusko tímto opatřením nezlikvidujeme, jen sami sebe znevýhodníme. Cožpak nepotřebujeme odborníky na Rusko, nepotřebujeme vědět, co se v Rusku děje, jak přemýšlejí? Vypadá to skoro, jako by se naše vládní místa chystala Rusko anihilovat i s jeho 140 miliony obyvateli hovořícími rusky. Nedovede si pan Bek představit, že válka skončí a s ní i ekonomické sankce?

Myslí si naši vládní představitelé, že se Němci, Američané či Francouzi nepohrnou zpět na ruský trh, jakmile bude otevřený? Chce nám ministerstvo školství vsugerovat, že je žádoucí, aby se rusky domluvilo co nejméně tuzemců? Těžko říci, ze všeho nejvíc tihle protiruští snaživci připomínají poválečné konjunkturalisty, kteří psali Němce s malým „n“ a v každém německy hovořícím bližním viděli nacistu.

Obávám se, že za dnešní garnituru rusobijců se bude za čas pohlížet se stejnou směsí údivu a zhnusení jako na poválečné němcožrouty.