Inkluze se nikde nepovedla. Jen v zemích, kde se povedla

Když někdo řekne, že se něco nepovedlo nikde na světě, usnadňuje tím svým kritikům práci. Nemusejí totiž dokazovat, že se to povedlo všude. Stačí najít jedno místo, kde se to povedlo.
V případě inkluzivního školství je potíž spíše opačná. Těch míst je poněkud mnoho.
Nejdříve ale terminologická poznámka. Inkluzí se v české veřejné debatě někdy vytváří představa, že někdo nařídil nahnat všechny děti bez ohledu na jejich potřeby do jediné třídy, zavřít speciální školy a učiteli popřát mnoho štěstí. To není princip strukturální inkluze, o který v české reformě šlo.
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Inkluze se nepovedla nikde ve světě. Možná to není správná idea, říká Sárközi
Jeho podstatou je něco mnohem méně dramatického: běžná škola je výchozím místem vzdělávání dítěte a odlišnost nebo potřeba podpory nemá být sama o sobě důvodem k jeho segregaci do jiné vzdělávací dráhy. Speciální školy ani speciální třídy českou inkluzí zrušeny nebyly.
Mám k tomu ostatně osobní vztah. V době, kdy jsem byl předsedou školského výboru Poslanecké sněmovny, jsem udržení tohoto stavu a zavedení finanční i pedagogické podpory tak, aby znevýhodněné děti nebo jejich rodiny nebyly poškozovány, silně podporoval. Nepovažoval jsem tehdejší řešení za dokonalé a nepovažuji je za takové ani dnes. Podstatné ale bylo něco jiného: změna posílila právo dítěte vzdělávat se v běžné škole a právo jeho rodičů takové vzdělávání zvolit, pokud je možné při odpovídající podpoře.
A stát konečně s tímto právem spojil také financování podpůrných opatření. Právo, k jehož výkonu nedáte prostředky, bývá totiž poněkud akademickým druhem práva.
Podivný svět pana Sárköziho
Podívejme se tedy do světa, kde se podle Radka Sárköziho inkluze „nikde nepovedla“.
Začněme Finskem. Finský Národní úřad pro vzdělávání dnes definuje inkluzi tak, že všechny děti jsou bez ohledu na své zázemí, potřeby podpory či předpoklady k učení v zásadě vítány ve své místní škole a učí se společně se svými vrstevníky v různorodých, heterogenních skupinách. Podpora má být primárně přinesena za dítětem do jeho školy a třídy. To nezní jako země, která právě zjistila, že inkluze byla omyl. Je to ještě horší: reformovaná finská legislativa podpory vzdělávání, účinná od srpna 2025, inkluzivní principy znovu výslovně potvrzuje.
Samozřejmě lze namítnout, že Finsko už v mezinárodních testech není tam, kde bývalo před dvaceti lety. To je pravda. Jenže z toho lze sotva vyvodit, že se tam „inkluze nepovedla“. Především proto, že Finsko za dobu svého někdejšího vzestupu mezi světovou vzdělávací špičku strukturálně inkluzivní systém už dávno mělo.
Ještě nepříjemnější je Estonsko. To vybudovalo společné základní školství s malou mírou časné selekce a zároveň se dostalo mezi nejúspěšnější evropské vzdělávací systémy. Pokud je to příklad nepovedené inkluze, bylo by možná dobré, kdyby se českému školství některé věci také takto nepovedly. (To by v něm ale školy nesměli stahovat dolů lidé typu pana Sárköziho.)
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Stejně se pořád ptám: Co s těmi přebranými základkami od šestky výš?
Podobný problém představuje Kanada. A Irsko. A některé další systémy, které dokážou kombinovat vysoké výsledky s poměrně malou závislostí vzdělávacího úspěchu dítěte na tom, do jaké rodiny se narodilo.
To samozřejmě nedokazuje, že inkluze způsobuje vysoké výsledky. Takový argument by byl stejně nekorektní jako argument pana Sárköziho. Vzdělávací systémy se liší v desítkách parametrů a z mezinárodního srovnání nelze jednoduše izolovat jeden a prohlásit jej za příčinu úspěchu.
Dokazuje to však něco mnohem skromnějšího, ale pro posouzení tvrzení „nepovedla se nikde na světě“ zcela dostačujícího. Strukturálně inkluzivní školství je slučitelné s výsledky patřícími k nejlepším na světě.
Tečka. Univerzální tvrzení je vyvráceno.
OECD nám kupodivu neradí děti více rozdělovat
Ještě zajímavější je, co říkají mezinárodní srovnání přímo o České republice. České školství totiž navzdory údajně přehnané inkluzi zůstává mimořádně selektivní. Děti rozdělujeme do různých vzdělávacích drah velmi brzy a významnou roli v tom hrají víceletá gymnázia.
OECD ve své zprávě o České republice z roku 2025 konstatuje, že čeští žáci jsou rozdělováni do vzdělávacích proudů dříve než v ostatních zemích OECD a že volba vzdělávací dráhy silně souvisí se vzděláním rodičů. Její doporučení zní velmi konkrétně: odložit rozdělování žáků do různých vzdělávacích drah až na konec povinné školní docházky.
A proč něco takového OECD navrhuje? Protože analýzy PISA ukazují silnou souvislost časné selekce s nerovností vzdělávacích výsledků a zkušenosti s omezením selekce například v některých německých zemích ukazují zlepšení výsledků, zvláště u dětí z horšího socioekonomického prostředí. OECD dokonce odhaduje, že odklad selekce by v Česku zvýšil nejen spravedlnost systému, ale také jeho celkový výkon.
Je to zvláštní způsob, jakým svět oznamuje neúspěch inkluzivního modelu: doporučuje nám, abychom se k němu přiblížili.
Co se skutečně může nepovést
Samozřejmě se může nepovést konkrétní reforma. Může být špatně financovaná. Může zatížit učitele administrativou. Asistenti mohou být využíváni nesmyslně. Diagnostika může fungovat špatně. Do běžné třídy může být zařazeno dítě, pro které by bylo vhodnější jiné prostředí. A rodiče, učitelé i děti mohou za špatně provedenou reformu platit velmi reálnou cenu.
O tom všem má smysl diskutovat.
Jenže z tvrzení „některá podpůrná opatření nefungují dobře“ neplyne závěr „inkluzivní vzdělávání se nikde na světě nepovedlo“. Mezi oběma výroky je přibližně stejný logický vztah jako mezi větami „České dráhy mají zpoždění“ a „železnice se nikde na světě neosvědčila“.
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Dokonce i OECD používá při hodnocení vzdělávání pojem inclusion jako jednu ze dvou základních složek vzdělávací rovnosti: vedle spravedlnosti jde o to, aby všichni žáci získali alespoň základní kompetence. Nejde samozřejmě o totožný význam slova jako u české školské inkluze. Je ale poněkud obtížné tvrdit, že světové vzdělávací instituce dospěly k poznání o nefunkčnosti inkluzivního principu, když se snaží měřit, jak dobře jej jednotlivé systémy naplňují.
Práva dětí nejsou pedagogická móda
A nakonec je tu věc, která se v debatách o „úspěchu inkluze“ snadno ztrácí.
Ne všechno se měří body v PISA.
Když jsme před lety prosazovali změny českého systému, nešlo jen o hypotézu, že společné vzdělávání automaticky zvýší průměrné výsledky v matematice. Šlo také o právo dítěte nebýt bez dostatečného důvodu odděleno od ostatních dětí a o právo rodičů zvolit pro něj běžnou školu, pokud v ní může být vzděláváno s odpovídající podporou.
Proto bylo tak důležité spojit inkluzi s financováním podpůrných opatření. Bez nich bychom rodičům pouze slavnostně přiznali právo a škole oznámili, že si s jeho uskutečněním má nějak poradit.
O konkrétní podobě těchto opatření lze po letech znovu diskutovat. Některá lze změnit, některá zrušit a jiná posílit. Můžeme také hledat rozumnější hranici mezi společným a speciálním vzděláváním. To všechno patří k normální vzdělávací politice.
Co bychom ale neměli dělat, je nahrazovat tuto obtížnou debatu líbivými výroky, které lze vyvrátit několika minutami pohledu na mezinárodní zkušenost.
Radek Sárközi má samozřejmě právo myslet si, že inkluze není správná idea. Jen by pro takový názor bylo užitečné najít lepší argument než tvrzení, že se „nepovedla nikde ve světě“. A česká vzdělávací politika by se neměla řídit tak diletantskými argumenty, jaké předvádí.
Svět má totiž tu nepříjemnou vlastnost, že existuje i mimo rozhovory v českých novinách.
Autor, bývalý rektor Masarykovy univerzity, byl v letech 2013-17 předsedou Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR.