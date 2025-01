Školníci a kuchařky jako druhořadí pracující aneb Proč vláda ztrácí popularitu

Ministr Bek se tváří, jako by se tím fakticky nic neměnilo a zaštiťuje se částkou 11 miliard korun, kterou ministerstvo financí hodlá poskytnout zřizovatelům na období září až prosinec letošního roku (od září má zákon začít platit). Čistě teoreticky je to tedy jen přesunutí fixní sumy peněz z resortu školství do rozpočtů krajů a obcí. Jaký by takový transfer dával smysl? Žádný, změnil by se jen subjekt, který peníze těmto profesím posílá.

Ve skutečnosti chtěli ministři ušetřit a přesunem zakrýt redukci peněz na nepedagogické pracovníky. Proti ní se stavějí zejména nejmenší obce, ty mají nejhlouběji do kapsy a hrozí jim, že budou muset zrušit školy. Sám ministr má nový systém za spravedlivější a prý přinese systému stabilitu. Dotčené profese to samozřejmě vnímají úplně jinak, stejně jako odboráři či starostové, a protestují.

Absolutně průhledná lež

Ministři školství a financí Bek a Stanjura se domluvili na tom, že v resortu školství ušetří na těch nejhůř placených profesích, tedy nepedagogických pracovnících. Učitelům vláda peníze slíbila, proto jim na platy sahat nemůže. Politicky to ovšem ministerstva komunikují úplně hloupě a nešťastně, protože jejich lež o stále stejném objemu peněz je absolutně průhledná a uvidí ji každý, kdo se na problém podívá blíže.

Pokud si ministr školství představoval, že tímhle způsobem se zbaví škol v nejmenších obcích, které budou muset zavřít, jednoduše proto, že obec na školu nebude mít peníze, je to další ukázka politického amatérismu. Jsou-li malotřídky horší než větší školy, jak ukazují některé studie, pak by se měly rušit po nějakém kvalifikovaném auditu a se záměrem. Nebo snad nepotřebujeme, aby byly školy dostupné? Případné rušení malotřídek má racionalitu. Jenže není každá obec stejná, některé chystají výstavbu a tedy je důvodné čekat, že s novými obyvateli přibydou i děti. Argumentů pro to, aby se školy a školky nenechaly napospas finančnímu darwinismu a redukovaly se, když už, tak cíleně a po zralé úvaze, by se našlo mnohem víc.

Jenže redukce sítě školských zařízení kromě jistého rozmyslu, který bude brát v úvahu nejen budoucí vývoj obyvatel a dopravní dostupnost, ale třeba i stav jednotlivých budov či možnosti obcí, vyžaduje i politickou odvahu. A té se Mikuláši Bekovi fatálně nedostává. Rušení malotřídek je legitimní politický cíl a vzhledem k vývoji populace nás velmi pravděpodobně čeká. A kdo by byl vhodnějším ministrem školství, který to má vysvětlit vedení jednotlivých obcí, než ministr za hnutí starostů? Není to populární ani snadné, ale vláda, která se neustále ohání reformním étosem, by se měla k problému postavit čelem a ne jen škrtnout peníze a čekat, že některé školy či školky „se zavřou samy“.

Nahrávka opozici

Bez jasně deklarovaného cíle se podobné opatření nevyhnutelně vrátí vládě jako bumerang a opozice je využije v kampani. V malých obcích budou mobilizovaní odpůrci vlády vystrašení z možnosti zavření místní malotřídky. A to nemluvíme o podprahovém vzkazu nepedagogickým pracovníkům, školníkům, kuchařkám, uklízečkám: vaše práce je zbytná a marginální, proto nás váš osud nezajímá.

Zavírání očí před problémy a s ním spojené mlžení či dokonce lhaní je jednou z nejpádnějších příčin malé popularity současné vlády.