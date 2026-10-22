Příchod Roberta Plagy dával naději na lepší časy – a ukazuje se, že nebyly plané, o čemž mimo jiné svědčí i to, že se pod ním před nějakou dobou dosti zahoupalo jeho ministerské křeslo, když se za svou oblast bral až natolik, že se dostal do křížku s několika ostatními členy vlády. Ale situace se naštěstí následně uklidnila, Robert Plaga na ministerstvu zůstal – a v minulých dnech předložil návrh na změnu pravidel školské inkluze, který mu jeho vládní kolegové jednomyslně schválili.
No, výborně, dalo by se říci.
Leč já bych si k tomu dovolil malou poznámku.
Nikoliv ovšem proto, že bych k tezím těchto změn měl jakékoliv konkrétní výhrady – na to si netroufám, nejsem expert na vzdělávání dětí a dospívajících s problémy učení nebo pozornosti či s těmi různými „dys-“ (míním samozřejmě řeckou předponu nesoucí význam něčeho špatného či jinak negativního; v internetových diskusích jsem zaznamenal i psaní „dis-“, které může přidávat slovům, v nichž se vyskytuje, stejný odstín významu, má ovšem původ v latině a užívá se v jiných případech, třeba disharmonie, disproporce).
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O počítání sankčních balíčků složenými číslovkami
Věc je v tom, že ty změny se mi zdají nekompletní. V ministrově návrhu i ve zmíněných diskusích (nikoliv diskuzích či dokonce dyskuzích, neboť pocházejí z lat. discussio od discutere, tj. dis-cutere, původně dis–quatere, doslova „rozbíjet“, míní se „rozbíjet argumenty protistrany“) se totiž pod souslovím žáci se specifickými vzdělávacími potřebami bez výjimky vždy rozumí právě mladí lidé, kteří mají se vzděláváním nějaké problémy. Do uvedeného okruhu však dle jeho původní definice patří i žáci mimořádně nadaní. I oni totiž mají specifické vzdělávací potřeby: učí se snadněji a rychleji, potřebují náročnější studijní podněty a při běžném tempu výuky se mohou začít nudit nebo – ještě hůře – ztrácet motivaci ke studiu.
A netřeba snad dodávat, že právě rozvoj nadaných a nejnadanějších je – v podstatě jedinou – solidní zárukou budoucnosti naší země. Český státní školský systém přitom disponuje jen velmi chabými prostředky přímé podpory žáků s mimořádným talentem (nejkvalitnější školy jsou soukromé s placením školného, což prakticky vylučuje studium žáků ze sociálně slabších poměrů), ba naopak má tendenci jejich rozlet omezovat – v čemž právě vynikli poslední dva výše zmínění takyministři školství Fialovy vlády.
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O volbách a jiných podstatných jménech pomnožných
Zcela konkrétně došlo za jejich působení k degradaci podpory předmětových soutěží (“olympiád“), a to až do té míry, že v r. 2022 vznikla petice Zachraňme olympiády – soutěže pro nadanou a motivovanou mládež, která na jedné straně soustředila organizátory všech takových soutěží (matematické, fyzikální, chemické, přírodovědné, astronomické, zeměpisné, češtinské aj. olympiády), na druhé straně ovšem s ministrem Balašem ani s jeho následovníkem Bekem nijak nepohnula. Takže od r. 2023 tyto soutěže ztratily jakoukoliv organizační podporu Národního pedagogického institutu a v následujících letech byla výrazně zredukována i jejich finanční podpora od MŠMT, jež byla současně navíc navázána na podmínku, že si nezanedbatelnou část rozpočtu soutěží organizátoři (kteří se už tak musejí postarat o vše – nejen o soutěžní úlohy, ale i o zajištění ubytování, stravování a dopravy účastníků – bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, pouze z čisté zodpovědnosti vůči mladým talentům a nadšení pro ně) seženou od (nějakých) sponzorů.
Abych tak řekl, stát by se měl prostřednictvím MŠMT stydět – ale hlavně situaci napravit. Což bych chtěl tímto panu ministrovi, jehož si na rozdíl od jeho tří předchůdců opravdu vážím (neboť mám za co), nenápadně navrhnout.
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K výročí začátku prodeje prvního vydání Marxova Kapitálu
Protože pokud nezačneme široce podporovat tu nejschopnější část mladé generace, staneme se v historicky dohledné době – byť asi, pravda, delší než jedno volební období – zaostalou zemí. Určitě je dobře, aby přiměřené vzdělání měli všichni, i ti, u nichž dosažení takového cíle vyžaduje neběžné úsilí, ale co skutečně potřebujeme, jsou programy intenzivního rozvoje talentů do vědecké a technické špičky, která zajistí, že se udržíme mezi rozvinutými národy.